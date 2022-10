Xiaomi CIVI 2 vs Xiaomi CIVI 1S: quali sono le differenze

La serie CIVI di Xiaomi propone degli ottimi smartphone mid-range focalizzati sulla fotocamera, con un occhio di riguardo verso la parte selfie. Eleganza e stile, un corpo leggero e buone specifiche: questa la ricetta della serie. Se volete saperne di più e scoprire tutte le differenze tra due generazioni di Selfie Phone, eccovi un pratico confronto tra Xiaomi CIVI 2 vs CIVI 1S!

Tutte le differenze tra Xiaomi CIVI 2 vs CIVI 1S: che cosa cambia tra i due Selfie Phone?

Design e stile

Nonostante l'apprezzamento del design di uno smartphone sia molto soggettivo, non si può negare che entrambi i dispositivi dispongano di uno stile elegante e delle forme molto morbide. Il nostro confronto Xiaomi CIVI 2 vs CIVI 1S non può che partire dal look, con differenze visibili.

CIVI 1S offre un rapporto superficie/schermo più ampio rispetto al suo successore, mentre il CIVI 2 presenta un blocco fotocamera decisamente più grande ed invasivo rispetto alla revisione della prima edizione.

Entrambi i telefoni sono protetti da un vetro protettivo Gorilla Glass 5, ma CIVI 2 ha un foro per la fotocamera frontale allungato a forma di pillola, rispetto al più piccolo foro scelto da Xiaomi per il modello 1S.

Confronto delle specifiche

Sappiamo benissimo che l'occhio vuole la sua parte, ma non si vive di sola bellezza: ecco tutte le differenze tra i due smartphone in termini di specifiche tecniche.

Xiaomi CIVI 2 Xiaomi CIVI 1S Dimensioni 159.2 x 72.7 x 7.2 mm,

172 grammi 158.3 x 71.5 x 7 mm,

166 grammi Display AMOLED da 6,55″ Full HD+ (1080 x 2400 px)

120 Hz

tocco 240 Hz

402 PPI

10 bit

Corning Gorilla Glass 5 OLED da 6,55″ Full HD+ (1080 x 2400 px)

120 Hz

tocco 240 Hz

402 PPI

10 bit

Corning Gorilla Glass 5 Impermeabilità Non presente Non presente Chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm, octa-core 2.4 GHz) Qualcomm Snapdragon 778G+ (6 nm, octa-core 2.5 GHz) GPU Adreno 662 Adreno 642L RAM 8/12 GB RAM LPDDR4X 8/12 GB RAM LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 2.2 Espandibilità Non presente Non presente Sicurezza Sensore di impronte digitali in-display Sensore di impronte digitali in-display Raffreddamento Raffreddamento a liquido con camera di vapore Passivo Fotocamera Tripla camera

50 MP f/1.8 + 20 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4

Sony IMX766

Ultra Wide 115°

Macro 4 cm Tripla camera

64 MP 1.8 + 8 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4

Ultra Wide 120°

Macro 4 cm Selfie Doppia camera

32 MP + 32 MP f/2.0

Doppio Flash LED 32 MP Batteria 4500 mAh 4500 mAh Ricarica Ricarica rapida 67W Ricarica rapida 55W Ricarica Wireless Non presente Non presente SIM Dual-Sim 5G (nano SIM) Dual-Sim 5G (nano SIM) Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 NFC Presente Presente GPS GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Porta Type-C Type-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie Non presente Non presente Infrarossi Presente Presente Sistema operativo Android 12, tramite MIUI 13 Android 12, tramite MIUI 13

Prezzo a confronto

Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese il modello 1S ad un prezzo di circa 330€ al cambio. Il suo successore, CIVI 2, ha visto un leggero aumento dato dal passaggio al chip Snapdragon 7 e alla doppia fotocamera frontale, approdando sul mercato a circa 350€ al cambio.

Se il nostro confronto tra i modelli vi ha incuriosito, ricordiamo che Xiaomi CIVI 2 è già disponibile all'acquisto per noi occidentali grazie ad alcuni store. Ecco dove comprare il nuovo Selfie Phone targato Xiaomi!

