Allenati a casa con le pedane twist di Xiaomi YouPin: perdi peso e ti diverti!

Se non siete totalmente sicuri di voler andare in palestra e pensate che forse sarebbe più comodo allenarvi a casa, la compagnia di Lei Jun ha la soluzione al vostro dilemma: le pedane twist Yolomi da Xiaomi YouPin a prezzo scontato su AliExpress. Di certo potrete trarre tantissimi vantaggi da un prodotto così comodo da tenere in casa!

Le due Pedane twist Yolomi di Xiaomi YouPin: poco spazio per massima resa

Il prodotto si presenta con due pedane separate che possono variare di lunghezza (fino a 29,5 centimetri) per poter posizionare ogni tipo di taglia di piedi, da quello dei più piccoli a quello degli adulti, mentre riesce a reggere fino a un peso di 200 kg. Inoltre, presentando una pavimentazione con un pattern particolare e un po’ ruvida, elimina qualsiasi rischio di scivolamento.

Dotata di una base rotante e un’altra fissa, poggiata sul pavimento, il movimento rotatorio permette di allenare non solo il core (la zona tra il busto e il bacino) ma tante altre parti del corpo se si usa la pedana in modi differenti. Non è detto infatti che debbano essere poggiati solo i piedi, ma se ad esempio utilizzate gli avambracci può essere un valido strumento per i plank.

Potete trovare le due pedane twist Yolomi su AliExpress a soli 35€, ma affrettatevi a cogliere al volo quest’occasione!

