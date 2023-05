Dove comprare Xiaomi CIVI 3, il Selfie Phone con doppia camera frontale

Il nuovo Selfie Phone di Xiaomi è finalmente arrivato e come da tradizione presenta un design elegantissimo, una fotocamera frontale al top e specifiche più che affidabili; inoltre potrebbe arrivare da noi come parte della serie 14 (se la casa di Lei Jun seguirà ancora una volta questo schema). Ed ora andiamo a vedere dove comprare Xiaomi CIVI 3, uno smartphone che vi conquisterà!

Xiaomi CIVI 3: dove comprare il nuovo Selfie Phone (e futuro Xiaomi 14 Lite)

Il design del nuovo CIVI cambia completamente rispetto al passato, con un'enorme fotocamera circolare. Il display ospita, invece, una Dual selfie camera da 32 + 32 MP con doppio flash LED fisico (mentre il comparto principale è basato sull'IMX800 da 50 MP con OIS). Il cuore del dispositivo è il Dimensity 8200-Ultra, alimentato da 4.500 mAh di batteria con ricarica da 67W.

Come di consueto, se volete saperne di più sul dispositivo, eccovi il nostro approfondimento dedicato. Per chi preferisce passare subito al sodo, continuate a leggere per scoprire dove comprare Xiaomi CIVI 3!

GizTop

Lo smartphone è dotato della MIUI 14 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate 4G: B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42 5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo Xiaomi CIVI 3.

