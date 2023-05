OxygenOS 13.1: ecco quali OnePlus si stanno aggiornando

Dopo OPPO con la sua ultima ColorOS 13.1, anche OnePlus ha lanciato ufficialmente il suo nuovo aggiornamento alla OxygenOS 13.1. Nonostante il top di gamma annuale sia già stato presentato settimane fa, la compagnia ha preferito rilasciare la nuova versione del suo software a bordo di Nord CE 3 Lite. Ma a parte questo dettaglio, vediamo cosa cambia a bordo della nuova ROM e su quali smartphone e tablet verrà rilasciata.

OxygenOS 13.1: ecco tutte le novità per smartphone e tablet OnePlus

Tutte le novità

Con l'aggiornamento OxygenOS 13.1, OnePlus si è focalizzata sul miglioramento delle prestazioni, con HyperBoost GPA che stabilizza in maniera più efficace il frame rate nelle sessioni di gioco. Ci sono migliorie anche per l'utilizzo delle app, con un abbassamento dei consumi e un aumento della velocità nel download e nell'apertura. È stata anche ritoccata la modalità Zen, adesso chiamata Zen Space, con nuovi temi e l'aggiunta di due modalità: Deep Zen e Light Zen; quest'ultima permette di scegliere quali app mantenere accessibili e di usare Work-Life Balance per le due sotto-modalità Lavoro e Studio e le relative app. Ecco il changelog completo:

Interconnessione senza interruzioni (solo OnePlus 9 e 9 Pro) La nuova funzione di connessione automatica consente la connessione automatica tra telefoni, tablet e PC posti nelle immediate vicinanze.

(solo OnePlus 9 e 9 Pro) Personalizzazione (solo OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro, 9R, 11 e 11R) Espande le funzionalità e la libreria di Omoji.

(solo OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro, 9R, 11 e 11R) Salute Aggiunge una nuova funzione TalkBack che riconosce e annuncia le immagini nelle app e nelle foto. Aggiunge la nuova app Zen Space, con due modalità, Deep Zen e Light Zen, per aiutarti a concentrarti sul presente. Migliora la modalità semplice con un nuovo widget helper e tutorial rapidi nella schermata Home (solo OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro e 9R).

Esperienza di gioco Aggiunge la modalità Campionato a Game Assistant. Questa modalità migliora le prestazioni disabilitando anche notifiche, chiamate e altri messaggi per offrirti un'esperienza di gioco più coinvolgente. Aggiunge un controllo della riproduzione musicale a Game Assistant, così puoi ascoltare e controllare facilmente la musica mentre giochi.

Sistema (solo OnePlus 10 Pro) Migliora la stabilità e le prestazioni del sistema. Prolunga la durata della batteria in alcuni scenari.

(solo OnePlus 10 Pro)

Quali modelli si stanno aggiornando

Nel momento in cui scrivo l'articolo, l'aggiornamento è partito principalmente in India, ma si estenderà anche al mercato Global ed Europa nel corso dei prossimi giorni. Ecco la lista dei modelli che si stanno aggiornando:

OnePlus 11 ✔️ OnePlus 11R ✔️ OnePlus 10 Pro ✔️ OnePlus 10R OnePlus 10T ✔️ OnePlus 9 ✔️ OnePlus 9 Pro ✔️ OnePlus 9R ✔️ OnePlus 9RT OnePlus 8 ✔️ OnePlus 8 Pro ✔️ OnePlus 8T ✔️ OnePlus Ace 2 OnePlus Ace 2V OnePlus Nord 2 OnePlus Nord 2T OnePlus Nord CE OnePlus Nord CE 2 OnePlus Nord CE 2 Lite OnePlus Pad

