OnePlus Nord CE 3 Lite senza segreti: tutte le novità

Aggiornamento 25/03: un nuovo leak svela tutto su OnePlus Nord CE 3 Lite, trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Non solo top di gamma per OnePlus: dopo aver conosciuto OnePlus 11, si cominciano a delineare anche i dettagli di OnePlus Nord CE 3 Lite. Il prossimo dispositivo dedicato alla fascia media farà così da apripista per il nuovo anno, presentandosi sul mercato con una scheda tecnica equilibrata fra prezzo e specifiche: ecco quali saranno le sue novità.

OnePlus Nord CE 3 Lite: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Inizialmente conosciuto come Nord CE 3, secondo i leak l'azienda avrebbe deciso di saltare questo modello e di lanciarlo direttamente sotto forma di OnePlus Nord CE 3 Lite. Rispetto al suo predecessore, dovrebbe cambiare nel look e ispirarsi a prodotti come Realme 10, con un rinnovato modulo fotografico che fuoriesce dalla scocca in due tondi separati. Le dimensioni ammonterebbero a 165,5 x 76 x 8,3 mm per un peso di 195 grammi, nelle due colorazioni Pastel Lime e Chromatic Gray.

Lo smartphone presenta bordi sottili, un mento leggermente pronunciato, un punch hole per la selfie camera ed un lettore d'impronte laterale, integrato nel tasto di accensione. Passando ai dati tecnici, lo smartphone avrà dalla sua uno schermo da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate a 120 Hz. A differenza di a Nord CE 2, OnePlus avrebbe deciso di abbandonare l'AMOLED a 90 Hz con sensore ID integrato, in favore di un pannello LCD più fluido e con sensore ID laterale.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Sotto il profilo del microchip, OnePlus Nord CE 3 Lite lascerebbe invariato lo stesso Snapdragon 695, cioè un SoC TSMC a 6 nm con CPU octa-core Kryo 660 (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 1,7 GHz A55) e GPU Adreno 619, con memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di spazio UFS 2.2 espandibile via microSD. Anche la batteria rimarrebbe da 5.000 mAh ma la ricarica rapida passerebbe da 33W alla SuperVOOC 67W, e la connettività includerebbe supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, USB-C

Lato software è impossibile non aspettarsi la presenza di Android 13, sotto forma di OxygenOS 13.1. Concludiamo con il comparto fotografico, che passerebbe da 64+2+2 a 108+2+2 MP f/1.7-2.4-2.4, mantenendo macro e sensore di profondità così come la selfie camera da 16 MP f/2.4.

OnePlus Nord CE 3 – Prezzo e uscita

La data di presentazione ufficiale di OnePlus Nord CE 3 Lite è fissata per il 4 aprile, giorno in cui saranno lanciate anche le cuffie OnePlus Nord Buds 2. Il prezzo di listino dovrebbe partire da 329€, quindi con un aumento di 20€ rispetto a Nord CE 2 Lite.

