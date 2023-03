Risparmia fino a 500€ sui robot aspirapolvere Ecovacs con le offerte di Primavera!

La stagione della rinascita è arrivata: il bel tempo, il risveglio della natura, le prime gite fuori porta senza il timore della pioggia e del freddo. Quale momento migliore per dedicarsi alle pulizie di tutta la casa e per gettare il vecchio per far spazio al nuovo? Questo è anche in momento migliore per risparmiare se siete in cerca di un robot aspirapolvere: le soluzioni più interessanti di Ecovacs sono in sconto (fino a 500€ in meno) grazie alle offerte di primavera targate Amazon!

Tutte le offerte di primavera Ecovacs: ecco le migliori occasioni su Amazon

Le occasioni per risparmiare non mancano mai, specialmente per gli appassionati tech e pulizie intelligenti. I robot aspirapolvere Ecovacs sono dispositivi potenti, in grado di offrire tanta autonomia e funzionalità avanzate per quanto riguarda la pulizia e la mappatura degli ambienti. Il meglio della tecnologia Ecovacs è in sconto: andiamo a scoprire tutte le offerte di primavera!

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box coupon presenti all'interno dell'articolo, provate a disattivare AdBlock.

Tra i robottini in promozione abbiamo il modello Ecovacs X1 OMNI, soluzione premium con un occhio all'eleganza ed una base di svuotamento dal look stiloso. La stazione OMNI All-in-One permette di pulire i mop presenti nel robot e di svuotare il serbatoio in un lampo (appena 10 secondi). Tra le funzionalità del vacuum cleaner troviamo il sistema di lavaggio OZMO Turbo 2.0 (fino a 180 rotazioni al minuto), 5.000 PA di potenza di aspirazione, un sistema di rilevamento ostacoli e di mappatura 3D, l'assistente vocale YIKO e tanto altro ancora.

Un'altra soluzione di tutto rispetto è Ecovacs X1 Turbo, altro modello dotato di dock di svuotamento e auto-pulizia, tecnologie AIVI 3D e TrueMapping, tanta potenza ed un design firmato Jacob Jensen.

La panoramica delle offerte di primavera continua con Ecovacs T9 AIVI, robottino intelligente dotato dell'intelligenza artificiale AIVI 2.0 combinata con una telecamera ad alta risoluzione: individua gli ostacoli in un lampo riconoscendo forme diverse (comprese le persone) ed è in grado di elaborare un piano di pulizia per ogni evenienza.

Infine è impossibile non citare il modello T10 Plus: un look minimale adatto ad ogni ambiente, una base di svuotamento, 3.000 PA di potenza d'aspirazione, tecnologia AIVI 3.0, TrueMapping 2.0, lavaggio OZMO Pro 3.0 (con ben 600 vibrazioni al minuto) ed una capiente batteria da 5.200 mAh per un'autonomia fino a 260 minuti.

Trovate le offerte di primavera sui robot aspirapolvere Ecovas direttamente su Amazon: tutti i prodotti beneficiano della spedizione Prime. La promo termina il 29 marzo per i modelli T9 AIVI e T10 Plus mentre per il resto l'iniziativa durerà fino al 2 aprile.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il