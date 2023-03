Apple rilascia iOS 16.4: tutte le novità per iPhone e iPad

In queste ore Apple ha finalmente pubblicato l'aggiornamento 16.4 di iOS per iPhone e iPadOS per iPad, con diverse novità che miglioreranno l'esperienza d'uso dei dispositivi made in Cupertino. Grazie a questo nuovo aggiornamento arriva finalmente anche in Italia la possibilità di inviare un SOS via satellite per i possessori di iPhone 14 e 14 Pro.

Nuove emoji, notifiche push e SOS via satellite in Italia: tutte le novità di iOS 16.4

Con la build 20E246, iOS 16.4 introduce ben 21 nuove emoji con cui ci si potrà esprimere al meglio senza utilizzare il testo. Tra le nuove emoji troviamo una faccia stordita, tre nuovi colori per i cuori, il gesto “batti il 5” e animali come alce, asino, oca, gazza ladra e medusa.

Grazie a questo nuovo aggiornamento, adesso i siti web salvati nella schermata home potranno inviare notifiche push tramite Safari. Con questa nuova funzione, tutti quei siti che non dispongono di una vera e propria app nativa per iOS ma solo di una web app da pinnare, potranno inviare notifiche come avessero a disposizione le API native del sistema operativo.

Su iPhone, con iOS 16.4 è disponibile anche la nuova funzione Isolamento Vocale per le chiamate tramite rete mobile, di cui vi abbiamo già parlato nel nostro approfondimento. Grazie a questa funzione è possibile migliorare la qualità delle chiamate isolando la propria voce e permettendo all'interlocutore di ottenere un suono chiaro e squillante.

Come accennato in precedenza, i possessori di iPhone 14 e iPhone 14 Pro potranno finalmente sfruttare la funzione SOS satellitare (nonostante ci si auguri sempre di non averne mai bisogno), mentre a partire da oggi tutti gli utenti iOS e iPadOS appassionati di musica classica potranno accedere alla nuova app Apple Music Classical. L'aggiornamento, inoltre, risolvere diversi problemi e migliora le performance del sistema operativo.

Per scaricare il nuovo aggiornamento non dovrete far altro che aprire l'app Impostazioni e recarvi in Generali > Aggiornamento software, per avviare immediatamente il download della nuova versione di iOS e iPadOS.

