Come migliorare la qualità delle chiamate su iPhone con iOS 16.4 e Voice Isolation

Con iOS 15, Apple ha introdotto la possibilità di migliorare le chiamate Facetime su iPhone sfruttando il microfono interno dello smartphone. La funzione, chiamata Voice Isolation, con iOS 16.4 è disponibile anche per le chiamate effettuate tramite rete mobile con la possibilità di isolare la nostra voce e fornire all'interlocutore un suono più cristallino.

Chiamate più nitide su iPhone grazie ad iOS 16.4 e Voice Isolation: ecco come attivarlo

L'arrivo della nuova funzione è stato confermato ufficialmente da Apple con l'uscita della versione Release Candidate dell'aggiornamento 16.4 di iOS per iPhone, inviata a tester e sviluppatori proprio in queste ore. Una volta che il nuovo aggiornamento sarà disponibile per tutti, gli utenti saranno liberi di utilizza la funzione Voice Isolation anche nelle chiamate classiche per migliorare la propria voce durante le telefonate.

Come attivare la funzione Voice Isolation Assicurarsi di aver aggiornato ad iOS 16.4 Tramite le impostazioni, recatevi in “Generali > Aggiornamento software” per effettuare l'installazione dell'ultimo aggiornamento disponibile Avviate una telefonata tramite linea mobile La funzione può essere abilitata unicamente quando si è in chiamata Aprite il Centro di controllo e cliccate l'icona del Microfono in arancione Questo consentirà di accedere alla modifica della modalità di utilizzo Abilitate Voice Isolation Dalla schermata appena aperta, selezionate la funzione “Voice Isolation” per migliorare la qualità della vostra voce

Grazie a questa funzione, durante le chiamate la vostra voce risulterà più nitida grazie all'isolamento del suono: i vostri interlocutori, quindi, riceveranno un audio più pulito e senza interferenze da parte di rumori esterni.

