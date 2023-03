Xiaomi, OPPO e vivo si uniscono: trasferire dati sarà più facile

Nonostante siano acerrime rivali, il trio composto da Xiaomi, OPPO e vivo hanno fatto forza comune e hanno stretto un nuovo accordo, ancora una volta per facilitare il trasferimento dati. Come alcuni ricorderanno, infatti, già da qualche anno queste compagnie hanno fondato l'Inter-Transfer Alliance Group, un sodalizio che nasce con l'obiettivo di semplificare la vita agli utenti e velocizzare il passaggio dei dati da uno smartphone all'altro indipendentemente dal brand.

Nuovo accordo fra Xiaomi, OPPO e vivo per facilitare il trasferimento di dati reciproco

Questo sodalizio viene adesso espanso, e non riguarda più soltanto file, foto e contatti ma anche la migrazione dei dati delle app; in questo modo, se si possiede uno smartphone Xiaomi, OPPO o vivo e lo si cambia con uno fra questi tre brand, durante la configurazione del nuovo telefono sarà possibile passare tutti i dati dal vecchio telefono; immaginiamo che questa novità riguardi anche i vari sub-brand, cioè Redmi, POCO, OnePlus, Realme e iQOO. È un annuncio per certi versi strano, perché solitamente è negli interessi delle aziende il non facilitare la vita a chi sta passando a un altro brand, ma è anche vero che così facendo si favorisce il passaggio da un brand all'altro perché l'utente sarà meno preoccupato di perdere i dati.

Se qua da noi operazioni di questo tipo sono facilitate dalle app Google (Drive, Foto, Contatti, ecc.), disponibili per tutti gli utenti Android e iOS, non è così in Cina dove invece Google è bloccato. Tuttavia, questa novità di Xiaomi, OPPO e vivo è esclusiva della Cina e non ci sono piani per portarla anche nei mercati Global; un po' come già avvenuto con la ricarica rapida universale che questi brand cinesi stanno iniziando ad adottare.

