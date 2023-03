Honor Play 7T e 7T Pro ufficiali: budget phone, ma senza rinunciare allo stile

Mentre in Europa e in Italia abbiamo avuto il lancio del modello 70 Lite 5G, anche in patria la compagnia cinese ha arricchito la sua offerta di mid-range con nuovi dispositivi. Lanciati a sorpresa, Honor Play 7T e 7T Pro hanno fatto capolino tramite il sito ufficiale del brand con specifiche affidabili ed un prezzo niente male: ecco tutto quello che c'è da sapere!

Honor Play 7T e 7T Pro ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi mid-range

Design e display

Play 7T

In termini di design, i nuovi Honor Play 7T e 7T Pro si discostano completamente dalla precedente generazione; inoltre ci sono differenze sostanziali anche tra loro. Il modello standard presenta una doppia fotocamera inserita in un modulo rettangolare e monta uno schermo con notch a goccia. Il fratello maggiore Pro è dotato di un display con punch hole centrale, mentre la fotocamera presenta un layout molto diverso.

Play 7T Pro

Per quanto riguarda il display, Honor Play 7T offre una soluzione LCD IPS da 6,74″ con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel), rapporto in 20:9 e refresh rate a 90 Hz. In dispositivo misura 167,48 x 76,85 x 8,27 mm per un peso di 196 grammi mentre il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato.

Honor Play 7T Pro offre uno schermo LCD IPS con la medesima diagonale (6,74″) ma in Full HD+ (2.388 x 1080 pixel), sempre a 90 Hz. Le dimensioni sono di 162,9 x 74,5 x 7,43 mm per un peso di 175 grammi e anche in questo caso abbiamo un lettore d'impronte laterale, integrato nel tasto di accensione.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Sotto il profilo delle specifiche tecniche i due smartphone presentano varie differenze, ma entrambi si affidano a MediaTek. La versione 7T è equipaggiata con il Dimensity 6020, chipset già visto a bordo di iQOO Z7i, accompagnato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il resto del comparto comprende una batteria da 6.000 mAh con ricarica da 22,5W, una fotocamera da 64 + 2 MP e Android 12 (sotto forma di Magic UI 6.1).

Il fratello 7T Pro è dotato del Dimensity 700, sempre con 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. La batteria scende a 4.000 mAh mentre la ricarica rapida sale a 40W. Il software è ancora una volta la Magic UI 6.1 con Android 12.

Honor Play 7T e 7T Pro – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di partenza dei nuovi Honor Play 7T e 7T Pro è di circa 147€ al cambio attuale: di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili per ogni modello, insieme alla cifra di vendita.

Play 7T 8/128 GB – 1099 yuan ( 147€ ) 8/256 GB – 1299 yuan ( 174€ )



Play 7T Pro 8/128 GB – 1499 yuan ( 201€ ) 8/256 GB – 1699 yuan ( 228€ )



