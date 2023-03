Honor 70 Lite 5G ufficiale in Italia con Snapdragon 480+ e Earbuds 2 Lite in regalo

Abbiamo avuto Honor 70, abbiamo avuto le varianti Pro e Pro+ e all'appello mancava solamente Honor 70 Lite, il nuovo esponente della penultima generazione della compagnia cinese. Da mesi, infatti, Honor è già passata alla serie 80 ma in Cina, mentre in Europa sta continuando a essere portata avanti quella precedente. Il nuovo arrivato è uno smartphone 5G dal look giovanile e dal prezzo accessibile (in bundle con le cuffiette TWS Earbuds 2 Lite): andiamo a scoprire tutti i dettagli!

La serie 70 dà il benvenuto a un nuovo capitolo: Honor 70 Lite 5G arriva in Italia

Design e display

Rispetto ai tre modelli principali della serie, Honor 70 Lite adotta un design differente, con un modulo fotografico quadrato sulla scocca ed un notch a goccia nella parte frontale. Il corpo misura 163,66 x 75,13 x 8,68, pesa 194 grammi ed è disponibile nelle tre colorazioni Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black.

Lo schermo è un pannello FullView (TFT LCD) da 6,5″ HD+ (1.600 x 720 pixel) in 20:9 con refresh rate a 90 Hz. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione. Il display è una soluzione certificata TUV Rheinland, con tecnologia integrata per ridurre efficacemente la luce blu dannosa per gli occhi.

Specifiche tecniche

Dentro a Honor 70 Lite troviamo un SoC poco visto finora, cioè lo Snapdragon 480+ targato Qualcomm, un SoC a 8 nm Samsung con CPU octa-core Kryo 460 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz), GPU Adreno 619 e memorie da 4/128 GB (con storage espandibile fino a 1 TB tramite microSD).

Il resto delle specifiche include batteria da 5.000 mAh con ricarica SuperCharge a 22.5W, supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, software Magic UI 6.1 con Android 12, fotocamera da 50 MP f/1.8 con sensore macro e di profondità (entrambi da 2 MP), selfie camera da 8 MP f/2.0.

Honor 70 Lite – Prezzo e disponibilità in Italia

Honor 70 Lite è stato presentato ufficialmente in Italia al prezzo di 269,9€ (per la sola configurazione da 4/128 GB). Il mid-range è disponibile tramite lo store HiHonor ed è acquistabile in bundle con gli auricolari true wireless Earbuds 2 Lite.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il