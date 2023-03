iQOO Z7i ufficiale: è il primo con l’inedito Dimensity 6020

Nel mentre attendiamo di scoprire come saranno i due Z7 e Z7x, vivo ha usato il suo sub-brand per presentare ufficialmente iQOO Z7i. Questo è pensato come il modello economico della serie Z, portando sul piatto un buon rapporto qualità/prezzo.

Vivo presenta il nuovo iQOO Z7i: tutte le novità per la fascia mid-range

Design e display

Disponibile nelle due colorazioni Moon Shadow e Ice Lake Blue, iQOO Z7i è spesso 8,15 mm, pesa 186 grammi e ha dalla sua uno schermo IPS LCD da 6,51″ HD+ (1.600 x 720 pixel) in 20:9 con refresh rate a 60 Hz. È un pannello di generazione passata, con un notch a goccia per ospitare la selfie camera e un lettore d'impronte laterale per lo sblocco biometrico.

Specifiche tecniche

La principale novità di iQOO Z7i è all'interno, cioè l'inedito Dimensity 6020 prodotto da MediaTek con processo a 7 nm. Il SoC contiene una CPU octa-core 2 x 2,2 GHz + 6 x 2,0 GHz e una GPU ARM Mali-G57, assieme a 4/6/8 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di spazio d'archiviazione UFS 2.2 espandibile via microSD fino a 1 TB, con software OriginOS Ocean e Android 13. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 5.000 mAh con ricarica 15W, e lato connettività troviamo supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, USB-C e ingresso mini-jack. Infine, la fotocamera comprende due sensori da 13+2 MP f/2.2-2.4 con macro, assieme a una selfie camera da 5 MP.

Prezzo e disponibilità

iQOO Z7i è stato lanciato ufficialmente sul mercato in Cina al prezzo di partenza di 949 yuan (circa 130€) per la variante da 4/128 GB, salendo a 999 yuan (circa 136€) per quella da 6/128 GB e 1.099 yuan (circa 150€) per quella da 8/128 GB.

