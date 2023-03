Galaxy S23: grosso aggiornamento per la fotocamera in arrivo

Se siete fra i possessori di uno fra Samsung Galaxy S23, S23+ o S23 Ultra, allora sappiate che sta per arrivare un importante aggiornamento della fotocamera. Per il momento non c'è niente di ufficiale, ma a svelarlo è il solito leaker Ice Universe, spesso molto informato quando si parla di leak a tema Samsung e non solo. E a quanto pare Samsung avrebbe in lavorazione un update che punterebbe a migliorare la qualità fotografica della serie S23, che sin dal lancio ha dimostrato di avere una decisa velleità fotografica.

Samsung prepara un maxi-aggiornamento per la fotocamera della serie S23

I confirm that at the end of March, Galaxy S23 series will have a big update, which will involve camera optimization. — Ice universe (@UniverseIce) March 9, 2023

Bisognerà attendere per capire quali novità porterà con sé l'aggiornamento della serie Samsung Galaxy S23, visto che il leaker non ha dato ulteriori dettagli se non una generica “ottimizzazione”. Ed è abbastanza probabile (perlomeno auspicabile) che vengano risolti i fastidiosi problemi di messa a fuoco riscontrati con S23 ed S23+. Per quanto riguarda S23 Ultra, in molti lamentano troppa lentezza nello scatto, anche se in questo articolo vi ho spiegato come renderlo più veloce; si vocifera anche che fra le migliorie possa esserci una rifinitura della modalità Notturna, per un update che è previsto verso fine marzo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il