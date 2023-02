Samsung Galaxy S23 Ultra entra nella top 10 di DxOMark (per un pelo)

Il mese di febbraio ha portato con sé la nuova gamma di top targati Samsung; ovviamente il modello più atteso resta quello di punta e anche quest'anno il colosso tecnologico ha sfornato un terminale di tutto rispetto. Samsung Galaxy S23 Ultra conferma quanto c'era di buono nella precedente generazione ed entra nella top 10 di DxOMark per le performance della sua fotocamera.

Samsung Galaxy S23 Ultra su DxOMark: ecco quanto ha totalizzato la fotocamera del super flagship

L'ultimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è di sicuro uno dei migliori Camera Phone sulla piazza, tuttavia conviene solo a metà. Il dispositivo ha totalizzato la bellezza di 140 punti, posizionandosi all'undicesimo posto della classifica: nonostante ciò il team di DxOMark mette sullo stesso livello (quindi in decima posizione) Google Pixel 7, il nostro S23 Ultra e vivo X90 Pro+.

Si tratta – ovviamente – di un grande risultato, eppure (secondo DxOMark) la fotocamera del nuovo modello Ultra si posiziona sotto Huawei Mate 50 Pro, Apple iPhone 14 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra e Honor Magic 4 Ultimate. Insomma, una vittoria a metà.

A bordo di Samsung Galaxy S23 Ultra 5G troviamo una quad camera così composta:

Primario da 200 MP f/2.2, sensore da 1/1.3″, autofocus, OIS

f/2.2, sensore da 1/1.3″, autofocus, OIS Ultra-grandangolare da 12 MP f/2.2, OIS

f/2.2, OIS Teleobiettivo da 10 MP f/2.4, zoom 2x, OIS, zoom ottico 3X

f/2.4, zoom 2x, OIS, zoom ottico 3X Teleobiettivo da 10 MP f/4.9, OIS, zoom ottico 10X

Di seguito trovate invece l'attuale classifica di DxOMark – aggiornata al 17 febbraio – per scoprire le prime dieci posizioni.

Per quanto riguarda le performance della fotocamera dal nuovo Samsung, il team di DxOMark elogia la precisione dei dettagli, la gamma dinamica abbastanza ampia in tutte le condizioni, i buoni dettagli nella gran parte dei livelli di zoom. La messa a fuoco automatica risulta sempre accurata e la stabilizzazione video risulta efficace.

Gli aspetti che non convincono riguardano il rumore di fondo nelle scene con scarsa illuminazione (e al chiuso), l'occasionale perdita di dettagli nei volti, alcuni artefatti ed una lieve distorsione del bilanciamento del bianco.

Per la valutazione completa di DxOMark e per dare un'occhiata ai sample della fotocamera (in una definizione più elevata), in fonte trovate la pagina dedicata all'ultimo top di gamma di Samsung.

