Come aumentare la velocità di scatto della fotocamera del tuo Samsung

Hai uno smartphone Samsung ma la fotocamera è troppo lenta a scattare le foto? Con il lancio della serie Galaxy S23, Samsung ha ribadito la sua volontà di puntare al podio dei migliori camera phone, nonostante venga spesso accusata di avere prestazioni peggiori della concorrenza. Un aspetto migliorabile è quello della velocità dell'otturatore, che indica il tempo che passa fra l'aver premuto il tasto di scatto e l'effettiva cattura dell'immagine. E anche su alcuni top di gamma Samsung può capitare che l'otturatore non sia particolarmente rapido, ma fortunatamente esiste un metodo ufficiale per aumentarne la velocità.

Samsung Good Lock è in grado di migliorare anche la velocità della fotocamera

Tutto si basa su Samsung Good Lock, la suite che include numerose funzionalità software che permettono di personalizzare e migliorare gli smartphone della compagnia coreana. All'argomento ho dedicato una guida, in cui vi spiego come funzionano i vari moduli; fra questi c'è Camera Assistant, in grado di modificare le prestazioni della fotocamera. Farlo è molto semplice: basta installare il modulo, attivarlo e selezionare l'opzione “Faster shutter“, con cui risolvere questo annoso problema.

Avere un otturatore lento non è soltanto un fastidio ma anche un limite, perché uno scatto lento significa rischiare di ottenere immagini sfocate quando c'è un soggetto in movimento. Abilitando questa opzione di Camera Assistant si aumenta la velocità di scatto, riducendo questa eventualità; tuttavia, abilitarla significa ridurre la qualità dell'immagine (come specifica la stessa Samsung), pertanto vi consigliamo di abilitarla in quei contesti dove la velocità è più importante della qualità, per esempio quando dovete immortalare soggetti molto rapidi.

Per il momento, il modulo Camera Assistant è disponibile in Samsung Good Lock solo per alcuni modelli selezionati, perlopiù top di gamma basati sulla One UI 5.0.

Scarica Camera Assistant da Galaxy Store

Scarica Camera Assistant da APKMirror

