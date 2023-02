POCO X5 e X5 Pro 5G: migliori cover, pellicole ed accessori

Freschi di lancio, i nuovi medio gamma targati POCO non si fanno mancare niente: schermi AMOLED, connettività 5G, fotocamere fino a 108 MP, ricarica ultra rapida fino a 67W… insomma, un comparto tecnico completo e ben realizzato, con il tipico look stiloso della compagnia partner di Xiaomi. Avete messo gli occhi sui nuovi dispositivi? Allora eccovi una selezione di cover, pellicole ed accessori dai migliori store online per proteggere il vostro nuovo POCO X5 o X5 Pro 5G!

Migliori cover, pellicole ed accessori per POCO X5 e X5 Pro 5G

Se volete sapere tutto sui nuovi POCO X5 e X5 Pro 5G, allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato agli ultimi mid-range del brand partner di Xiaomi.

N.B. – se non visualizzate correttamente i box con i prodotti presenti all'interno dell'articolo, provate a disattivare AdBlock.

Amazon

Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web!

X5

X5 Pro

eBay

Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle offerte di eBay ed altri store!

AliExpress

Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle offerte di AliExpress!

Se siete affamati di sconti in salsa POCO e non solo, allora iscrivetevi al nostro canale Telegram GizDeals, in modo da non perdere nessuna occasione.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il