POCO X5 e X5 Pro 5G ufficiali: i nuovi mid-range arrivano in Italia

Arriva l'annuncio ufficiale per POCO X5 5G e X5 Pro 5G, i due nuovi esponenti per il segmento medio del sub-brand di Xiaomi. Gli ultimi mid-range targati POCO arrivano con il solito stile iconico del marchio Xiaomi e tutta una serie di novità, oltre ovviamente a un prezzo da non sottovalutare. Entrambi gli smartphone adottano schermi AMOLED, utilizzano processori Qualcomm e sono dotati del supporto al 5G: scopriamone tutte le novità.

POCO X5 e X5 Pro 5G arrivano in Italia: tutte le novità per la fascia media

POCO X5 5G

Partiamo da POCO X5 5G, uno smartphone con schermo DotDisplay AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz con Gorilla Glass 3 e sensore ID laterale. All'interno trova spazio lo Snapdragon 695 di Qualcomm (lo stesso di POCO X4 Pro), SoC a 6 nm dotato di CPU fino a 2,2 GHz, GPU Adreno 619 e memorie da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di spazio d'archiviazione UFS 2.2 espandibile. Ad alimentarlo c'è una 5.000 mAh con ricarica rapida 33W con caricatore in confezione, e ci sono poi una tripla fotocamera da 48+8+2 MP con ultra-grandangolare e macro e una selfie camera da 13 MP. La connettività comprende dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, ingresso mini-jack e porta IR, mentre il software è MIUI 13 for POCO.

POCO X5 Pro 5G

C'è poi il fratello maggiore POCO X5 Pro 5G, che monta anch'esso uno schermo DotDisplay Flow AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz con PWM Dimming a 1.920 Hz e vetro protettivo Gorilla Glass 5, in un corpo spesso 7,9 mm e dal peso di 191 grammi sempre con sensore ID laterale. Il chipset è invece lo Snapdragon 778G: si tratta di una soluzione a 6 nm, con CPU dalla frequenza massima di 2,4 GHz, GPU Adreno 642L, 6/8 GB di RAM LPDDR4X (con anche RAM virtuale) e 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W con caricatore in confezione. È presente la MIUI 14 for POCO, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, speaker stereo, tripla fotocamera da 108+8+2 MP e selfie camera da 16 MP.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo POCO X5 Pro 5G debutta in Italia nelle versioni da 6/128 GB e da 8/256 GB, rispettivamente al prezzo di 349,9€ e 399,9€. I due tagli di memoria sono in offerta Early Bird a 299,9€ e 349,9€ ma saranno in sconto solo per un periodo di tempo limitato.

Per quanto riguarda invece il modello standard, POCO X5 5G è disponibile al prezzo di 299,9€ per la 6/128 GB e 349,9€ per la 8/256 GB. Anche in questo caso abbiamo un'offerta lancio: le due configurazioni vengono proposte a 249,9€ e 299,9€.

Se volete scoprire tutte le differenze e le caratteristiche della serie POCO X5 5G, ecco il nostro approfondimento con tutti i dettagli.

