Realme C33 2023 sarà il nuovo budget phone per tutte le tasche

Nel corso delle prossime settimane Realme presenterà il nuovo C55, il primo smartphone del brand ad avere dalla sua la funzione Mini Capsule (una sorta di Isola Dinamica). A quanto pare il budget phone non sarà solo ma arriverà in compagnia di Realme C33 2023: ecco cosa ci aspetta dal nuovo dispositivo di fascia bassa della compagnia asiatica.

Realme C33 2023: cosa sappiamo finora

Design, display e specifiche tecniche

Al momento non ci sono informazioni sulle specifiche tecniche di Realme C33 2023, tuttavia le indiscrezioni mostrano il design e i tagli di memoria. Lo stile dell'entry level è identico a quello della versione lanciata lo scorso anno (disponibile anche in Italia); non cambiano nemmeno le colorazioni disponibili, ossia Acqua Blue, Night Sea e Sandy Gold.

Per quanto riguarda i tagli di memoria, dovremmo avere due versioni, rispettivamente da 4/64 GB e da 4/128 GB. Purtroppo non viene fatta menzione di quali saranno le novità rispetto alla versione precedente.

A proposito di Realme C33, il dispositivo monta uno schermo LCD da 6,5″ con un notch a goccia, risoluzione HD+ e campionamento del tocco a 120 Hz; il chipset a bordo è un UNISOC T612 mentre il resto del comparto comprende una fotocamera da 50 MP, 5.000 mAh di batteria e Android 12.

Realme C33 2023 – Prezzo e uscita

Il modello C55 arriverà sul mercato Global (in India) nel corso del mese di marzo; quasi sicuramente anche Realme C33 2023 debutterà nello stesso periodo. Per quanto riguarda il prezzo, al momento non ci sono informazioni ma ci aspettiamo una cifra economica (magari intorno ai 150€ al cambio).

