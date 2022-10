Realme C33 ufficiale in Italia: l’entry level che non rinuncia allo stile!

La compagnia asiatica ha lanciato un nuovo entry-level per il mercato Global. Ad ampliare la gamma di smartphone budget friendly è arrivato Realme C33, di cui raccogliamo, in questo articolo, tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia.

Realme C33: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo entry level

Design e display

Come si presenta, dunque, il nuovo C33? Lo smartphone ha dimensioni molto compatte (8.3 mm di spessore per un peso di 187 grammi) ed è disponibile in tre colorazioni (Sandy Gold, Aqua Blue e Night Sea). Presenta un comparto fotocamera sgombro da bumper in maniera simile a Realme 9i 5G, che è praticamente un suo gemello. Per quanto riguarda il display, questo consiste in un'unità LCD IPS da 6.5″ con notch a goccia per ospitare la selfie camera. Lo schermo offre una risoluzione HD+ e una aspect ratio di 20:9.

Specifiche tecniche

Come si configurano, quindi, le specifiche tecniche di Realme C33? Lo smartphone è alimentato da un processore UNISOC 4G, precisamente il T612, accompagnato con tagli di memoria da 3/4 GB RAM LPDDR4x e da 32/64 GB di storage UFS 2.2.

Lato batteria, abbiamo invece un modulo da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 10W. L'azienda afferma che la batteria dello smartphone offre fino a 37 giorni di autonomia in stand-by. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, abbiamo un doppio sensore da 50 + 2 MP e una selfie camera da 5 MP.

Tra le altre caratteristiche troviamo, poi, un sensore di impronte laterale, connettività dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, una porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm. Il suo funzionamento è basato su Android 12 con Realme UI R Edition.

Realme C33 – Prezzo e data di uscita

Realme C33 è stato lanciato in Italia il 13 ottobre, al prezzo promozionale di 159.9€ (anziché 179.9€) nella versione da 4/64 GB. Il modello da 4/128 GB viene proposto invece a 179.9€ (invece di 199.9€). La promozione termina il 31 ottobre mentre per quanto riguarda la disponibilità, l'entry level è acquistabile nello store ufficiale e presso i principali rivenditori di tecnologia (come Unieuro, MediaWorld e così via).

