ChatGPT diventerà un assistente vocale a bordo dei veicoli di General Motors

La popolarità di ChatGPT non appresta a fermarsi e sempre più aziende scelgono l'intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI per l'integrazione nei propri prodotti di punta. General Motors è l'ultima azienda, in ordine di tempo, a stringere una collaborazione con i promettenti sviluppatori statunitensi per la creazione di un nuovo assistente vocale per il sistema di infotainment delle auto.

Le auto di GM avranno un nuovo assistente vocale con ChatGPT

General Motors ha una lunga storia nel settore dell'automobile e ha giocato un ruolo significativo nell'evoluzione dell'industria automobilistica: ha introdotto molti innovativi concetti di produzione in serie e ha sviluppato numerose tecnologie che hanno cambiato il modo in cui i veicoli sono costruiti e utilizzati. La prossima rivoluzione, tuttavia, potrebbe essere legata anche all'intelligenza artificiale di ChatGPT.

Sulle auto targate Chevrolet, Buick, Cadillac, Opel e Vauxhall (tutte controllate da GM) potrebbe in futuro arrivare un nuovo assistente vocale basato su ChatGPT. Ad alimentare l'assistente non sarà la stessa versione che troviamo online oggi, ma un'intelligenza artificiale addestrata per restituire informazioni pertinenti su quello che può essere il percorso da seguire oppure i dati di manutenzione dell'auto, grazie anche ad una collaborazione con Microsoft per i sistemi cloud Azure.

“Questo cambiamento non riguarda solo una singola funzionalità come l'evoluzione dei comandi vocali, ma significa invece che i clienti possono aspettarsi che i loro veicoli futuri siano molto più adattabili nel complesso quando si tratta di tecnologie emergenti” ha dichiarato un portavoce di GM.

Anche a bordo delle auto, quindi, il futuro prevede l'integrazione dell'intelligenza artificiale: la next big thing del 2023.

