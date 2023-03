Samsung Galaxy S23 scatta foto sfocate: cosa sta succedendo?

Samsung Galaxy S23 e S23+ sono due smartphone di fascia alta molto ambiti e acquistati dagli amanti della fotografia. Tuttavia, in queste ultime ore sono state raccolte non poche segnalazioni di un problema che riguarderebbe la fotocamera di questi smartphone che stanno facendo preoccupare alcuni utenti. In alcuni casi, la fotocamera ha scattato delle immagine con aree completamente sfocate. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Un bug della fotocamera di Samsung Galaxy S23 compromette la qualità degli scatti

Il problema è stato segnalato da diversi utenti tedeschi su Reddit, e sembra essere legato in particolar modo ad alcuni dispositivi di fabbricazione indiana. Questo significa che non tutti gli smartphone Samsung Galaxy S23 e S23+ potrebbero essere colpiti da questo bug, ed è bene precisare che – almeno dalle segnalazioni pervenute finora – il problema sembra non riguardare il modello Ultra.

Potrebbe dunque trattarsi di un fastidioso problema di natura hardware che ha colpito la fotocamera principale degli smartphone, e che in alcuni casi porterebbe allo scatto di immagini non correttamente messe a fuoco, con particolari punti o intere aree sfocate. Insomma, decisamente un qualcosa di molto fastidioso, soprattutto per chi è abituato a scattare spesso. Per risolvere il problema, al momento gli utenti che lo hanno riscontrato consigliano di mettere a fuoco manualmente l'area che si vuole fotografare. Questa soluzione potrebbe richiedere più tempo per scattare la foto, ma almeno assicura che l'immagine non sia sfocata. Intanto, si attende una risposta da parte dell'azienda.

