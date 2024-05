POCO F6 Pro pressoché ufficiale: sarà un rebrand, ma non in tutto

Era il 9 maggio quando venivano annunciati POCO F5 ed F5 Pro, pertanto è altamente probabile che POCO F6 ed F6 Pro siano prossimi a essere presentati ufficialmente. Lo conferma il fatto che in rete siano trapelate immagini ufficiose e specifiche del modello più avanzato, quel POCO F6 Pro che vediamo nuovamente confermato dovrebbe presentarsi come rebrand di uno smartphone Xiaomi già esistente, seppur con una differenza non di poco conto.

Xiaomi è pronta al lancio di POCO F6 Pro, ma sarà uno smartphone già conosciuto

Che si parli di aspetto che di configurazione hardware, POCO F6 Pro dovrebbe essere la nostra edizione di Redmi K70, il flagship che il sub-brand Xiaomi ha lanciato nel novembre 2023. Disponibile in due colorazioni con finitura marmorea, Nero e Bianco, avrebbe un peso di 209 grammi e frame in metallo. Differentemente dal modello Redmi, però, avrebbe non uno schermo da 6,67″ da 6,4″ WQHD+ (3.200 x 1.440 pixel) in 20:9, anche se il fatto che il peso sia lo stesso ci fa propendere per l’errore e che la diagonale restia anch’essa immutata.

Lo schermo sarebbe comunque un pannello AMOLED con refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità fino a 4.000 nits. Sotto il cofano ci sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm, con CPU octa-core Cortex-X3 fino a 3,2 GHz, GPU Adreno 740 e memorie fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di ROM UFS 4.0. La batteria sarebbe una 5.000 mAh con ricarica Hypercharge a 120W, e viene citata anche la fotocamera, una 50+8+2 MP con OIS, ultra-grandangolare e macro, e il software MIUI 14 anziché HyperOS.

Restiamo in attesa di capire quando verranno presentati POCO F6 ed F6 Pro, sapendo già che anche il primo sarà il rebrand di un modello già noto.

