Saldi green Geekmall: scegli il monopattino elettrico perfetto per te e risparmia!

È di nuovo tempo di saldi per lo store Geekmall, stavolta con nuove occasioni dedicate a chi punta alla mobilità green. Per i tuoi spostamenti all’insegna del risparmio e del rispetto dell’ambiente scegli un monopattino elettrico: un veicolo leggero, perfetto per spostamenti agili in città, a partire da meno di 300€ con questi Coupon (e con spedizione EU gratuita)!

Monopattini elettrici in offerta su Geekmall: si parte da meno di 300€ con coupon e spedizione gratis dall’Europa

G4 – Crediti: KuKirin

La tua scelta ecologia (ma sempre con un occhio al portafogli) parte da iScooter I9S, un monopattino elettrico potente ed economico in promozione a 269€. Si tratta di un veicolo mosso da un motore da ben 500W, in grado di affrontare salite con inclinazione fino a 15°; presente all’appello un ammortizzatore anteriore per una guida comoda e senza sbalzi, mentre la batteria garantisce un’autonomia intorno ai 25/30 km. Il sistema di frenata è basata su un freno a disco e l’E-ABS, per la massima sicurezza in ogni situazione. Presenti all’appello una luce LED anteriore, una luce di posizione posteriore ed un pratico display per visualizzare i parametri di utilizzo.

i9S – Crediti: iScooter

JOYOR S10-S è un monopattino elettrico pensato per gli utenti più sportivi, un veicolo fuoristrada in grado di affrontare qualsiasi sfida. Aggressivo e potente, è equipaggiato con un doppio motore da 1000W, pneumatici rinforzati, sospensioni anteriori e posteriori e doppi freni idraulici. I fari ultra luminosi sono essenziali per gli spostamenti notturni ed offrono una portata fino a 6 metri, per una maggiore sicurezza. La tecnologia Cruise Control permette di mantenere un controllo costante della velocità, per una guida fluida e stabile.

Anche KuKirin G4 è una soluzione pensata per utenti esperti: si tratta nuovamente di un monopattino elettrico fuoristrada, ma di livello ancora più elevato. Abbiamo infatti un doppio motore da ben 2000W ed una batteria da 20 Ah 1200 Wh, per un’autonomia fino a 75 km. Il tutto si traduce in spostamenti più lunghi ma sopratutto su qualsiasi tipo di strada, senza alcun limite. Asfalto, sterrato, sentieri di montagna: non vi è alcun problema nell’affrontare queste situazioni e con ogni tipo di pendenza. Gli pneumatici fuoristrada da 11″ sono pensati per la massima aderenza e resistenza, mentre i doppi ammortizzatori riducono urti e vibrazioni.

Insomma, i saldi green di Geekmall sono l’occasione perfetta per passare ad un monopattino elettrico: scegli il tuo preferito e risparmia con i nuovi coupon dello store! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

