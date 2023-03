iQOO Z7 e Z7x in arrivo a marzo: nuovi dettagli su specifiche e uscita

Di recente un teaser ufficiale ha annunciato il debutto di iQOO Z7 per il mercato Global: il dispositivo è stato anticipato con un'immagine che svela anche parte del design ed ora le ultime indiscrezioni fanno luce su quelle che dovrebbero essere le specifiche, insieme alla possibile data di presentazione.

iQOO Z7, arrivano nuove indiscrezioni su specifiche ed uscita

iQOO Z7

Prima di procedere è bene fare una precisazione: la serie Z solitamente viene lanciata sia in versione Global che in una variante China, con specifiche differenti. Per quanto riguarda la presunta data d'uscita di iQOO Z7, il sito ufficiale indiano potrebbe aver svelato (per errore) il giorno del debutto. Questo dovrebbe avvenire il 21 marzo, ma per ora manca una conferma ufficiale.

Il mercato Global dovrebbe vedere il debutto di iQOO Z7 e del fratello maggiore Z7 Pro, come avvenuto con la scorsa generazione (base 4G/5G, Pro 5G). Per il mercato cinese ci dovrebbero essere invece iQOO Z7 e Z7x, anche in questo caso ricalcando i precedenti dispositivi China Z6 e Z6x.

Proprio di questi ultimi due trattano i leak relativi alle specifiche: i modelli in arrivo in Cina dovrebbero essere mossi – rispettivamente – dallo Snapdragon 695 e dallo Snapdragon 782G. Le voci di corridoio continuano svelando anche altre possibili caratteristiche.

iQOO Z7

iQOO Z7 avrebbe uno schermo da 6,67″ con refresh rate elevato, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 120W ed una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP. Passando a Z7x si vocifera di una batteria più capiente, da 6.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 80W.

Ovviamente non è dato di sapere se queste specifiche riguardino anche la versione Global, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il