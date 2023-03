Redmi Note 12 Global: ecco la data ufficiale per l’Italia

Ci siamo: abbiamo atteso mesi prima del suo debutto ufficiale, e finalmente la serie Redmi Note 12 sta per fare il suo debutto anche in versione Global. Sono passati più di quattro mesi dalla presentazione in Cina, e da allora si è parlato in lungo e largo di quando i celebri mid-range del sub-brand Xiaomi sarebbero stati introdotti anche alle nostre latitudini. E improvvisamente ecco arrivare la data ufficiale che ci comunica quando li potremo scoprire ufficialmente anche qua in Italia.

Xiaomi annuncia quando ci sarà la presentazione internazionale della serie Redmi Note 12 Global

La data è quindi fissata per il 23 marzo, e a questo punto la domanda che è rimasta a cui trovare una risposta è: quali modelli vedremo? Dallo scorso ottobre, infatti, abbiamo avuto Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro e Note 12 Discovery Edition, a cui si sono successivamente aggiunti Note 12 4G, Note 12S, Note 12 Pro Speed, Note 12 Pro+ e Note 12 Turbo; in questo marasma di modelli, non è facile capire quali saranno resi disponibili anche sul mercato europeo per le solite questioni di rebranding da parte di Xiaomi, Redmi e POCO.

Sulla base delle informazioni in nostro possesso, è possibile che il lancio iniziale riguardi 4 modelli come Redmi Note 12 4G/5G e Note 12 Pro/Pro+, a cui successivamente si aggiungerebbero Note 12S e Note 12 Pro 4G. In tutto ciò, ricordiamo che sono già trapelati i prezzi europei della serie Note 12.

