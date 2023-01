Redmi Note 12, 12 Pro e 12 Pro+ Global ufficiali: display AMOLED, 200 MP e 120W!

Dopo il lancio nel mercato cinese, la famiglia di mid-range più famosa al mondo varca i confini del paese per debuttare anche in India. Diamo un primo sguardo a Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro e Note 12 Pro+ in versione Global: un trittico di dispositivi dalle specifiche decisamente sopra le righe ed un prezzo invitante. Teniamo le dita incrociate e speriamo che arrivino quanto prima anche alle nostre latitudini.

Redmi Note 12 Series Global: ecco i nuovi “mid-range” di Xiaomi per il mercato internazionale

Partiamo subito con un dettaglio importante: non abbiamo differenze sostanziali rispetto ai modelli cinesi, fatta eccezione per l'aggiunta di una tripla fotocamera a bordo di Redmi Note 12 5G e per l'esclusione del modello Note 12 Discovery (il super smartphone da 210W resterà esclusiva cinese). E ora bando alle ciance e andiamo a spulciare tutti i dettagli del trittico.

Note 12

Redmi Note 12 5G Global è dotato di un ampio schermo con punch hole centrale: si tratta di un pannello AMOLED da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz, con una fotocamera da 13 MP. Il cuore del terminale è lo Snapdragon 4 Gen 1, octa-core con Cortex A78 fino a 2.0 GHz e Adreno 619; il tutto è supportato da RAM LPDDR4X e storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD ed è alimentato da una batteria da 5000 mAh con ricarica da 33. La fotocamera principale è un modulo da 48 + 8 + 2 MP con grandangolo e macro.

Note 12 Pro

Passando a Redmi Note 12 Pro 5G Global presenta il medesimo pannello AMOLED della versione starna ma ci sono cambiamenti nel comparto tecnico. Il dispositivo è equipaggiato con il Dimensity 1080 di MediaTek (octa-core a 6 nm con A78 fino a 2.6 GHz) ed offre una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W. La fotocamera fa un passo avanti con una soluzione da 50 + 8 + 2 MP con sensore Sony IMX766, OIS, ultra-wide e macro. Lato selfie ritroviamo un modulo da 16 MP.

Note 12 Pro+

Il trio Global si chiude con Redmi Note 12 Pro+ 5G: le specifiche sono simili al modello Pro ma abbiamo un paio di aggiunte importanti. Stesso display, stesso chipset e medesima batteria ma stavolta troviamo la super riscarica da 120W. Inoltre la fotocamera di trasforma in un comparto top con un sensore principale Samsung HPX da 200 MP e Super OIS (sempre con moduli da 8 e 2 MP, grandangolo e macro, e con selfie camera da 16 MP).

Tutti e tre gli smartphone arrivano con Android 12, sotto forma di MIUI 13; inoltre non mancano speaker stereo, GPS ed un lettore d'impronte digitali posizionato di lato.

Quanto costa Redmi Note 12/12 Pro/12 Pro+ 5G Global?

La gamma Redmi Note 12 arriva in versione Global con un prezzo di partenza di soli 205€ al cambio attuale: ecco configurazioni e cifre per ogni terminale della famiglia.

Note 12 5G 4/128 GB – 205€ (17.999 rupie) 6/128 GB – 227€ (19.999 rupie)



Note 12 Pro 5G 6/128 GB – 284€ (24.999 rupie) 8/128 GB – 307€ (26.999 rupie) 8/256 GB – 318€ (27.999 rupie)



Note 12 Pro+ 5G 8/256 GB – 341€ (29.999 rupie) 12/256 GB – 375€ (32.999 rupie)



Vi segnaliamo che si tratta dei prezzi di listino: in realtà ci sono anche delle offerte lancio che rendono le cifre ancora più golose. La commercializzazione avverrà dal prossimo 11 gennaio, ovviamente in India (almeno per ora). Se volete acquistare i modelli della serie fin da ora, vi ricordiamo che le versioni CN sono già disponibili all'acquisto anche per noi occidentali.

