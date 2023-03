La serie Redmi Note 12 debutta su Amazon, subito in offerta lancio

Dopo essere stati protagonisti di leak e voci di corridoio, dopo il debutto in patria e in India, finalmente la nuova gamma “media” di Xiaomi arriva anche in Italia. Redmi Note 12 4G/5G, Note 12 Pro e Note 12 Pro+ sono già disponibili all'acquisto tramite il sito ufficiale e su Amazon e ovviamente non potevano mancare le prime occasioni per risparmiare!

Redmi Note 12, Note 12 5G, Note 12 Pro 5G e Note 12 Pro+ 5G sono disponibili all'acquisto su Amazon

Il quartetto di smartphone Xiaomi si presenta con un look omogeneo caratterizzato da un ampio schermo AMOLED con punch hole e back cover con un modulo fotografico squadrato. Ogni dispositivo ha le sue peculiarità nonostante il design in comune. Il “piccolo” Redmi Note 12 4G ha un display a 120 Hz, lo Snapdragon 685, una fotocamera da 50 MP e 33W di ricarica mentre la sua controparte 5G punta sullo Snapdragon 4 Gen 1 ed una fotocamera da 48 MP.

I più “grandi” non si fanno mancare nulla e alzano il tiro con il Dimensity 1080, un ricarica rapida maggiorata (67W per il modello Pro) ed una fotocamera con tanto di OIS. Redmi Note 12 Pro+ 5G è la vera belva del quartetto con la super ricarica da 120W ed una fotocamera top da 200 MP!

I nuovi modelli della gamma Redmi Note 12 sono disponibili in offerta lancio sia sullo store ufficiale che su Amazon. Di seguito trovi i prezzi scontati per il sito di Xiaomi mentre in basso sono presenti i link all'acquisto su Amazon.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il