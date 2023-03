BMAX B7 Pro: il mini PC con CPU Intel e 1 TB di storage ad un prezzo super con coupon

Molto spesso ci troviamo ad aver sempre meno spazio sulle scrivanie di lavoro, ma i mini PC possono aiutarci in tal senso offrendo comunque prestazioni di alto livello. BMAX B7 Pro è un mini PC in offerta oggi su Geekbuying ad un prezzo davvero super: scoprite tutti i dettagli e come ottenere il maggior risparmio possibile con coupon.

BMAX B7 Pro in sconto su Geekbuying: prestazioni super in un formato mini

BMAX B7 Pro è un mini PC dalle dimensioni estremamente ridotte: solo 4.4″ per 4.9″, con uno spessore di circa 1.7″. Nella botte piccola, però, si nascondo il vino buono: il dispositivo infatti è alimentato dal processore Intel i5-1135G7, dotato di 4 core e 8 thread, ed affiancato da ben 16 GB di RAM. Le prestazioni, quindi, sono quelle di un vero e proprio PC fisso di fascia alta.

Questo mini computer, inoltre, offre uno spazio di archiviazione di ben 1 TB su SSD, mentre il sistema operativo pre-installato è Windows 11. Per quanto riguarda il raffreddamento, invece, il modello B7 Pro sfrutta un sistema con ventola smart e doppio dissipatore in rame per assicurarsi che le temperature non limitino le prestazioni.

BMAX B7 Pro è disponibile su Geekbuying al prezzo di 288.6€ grazie al codice sconto che trovate sui sotto e utilizzando Paypal come metodo di pagamento. La spedizione, che avviene dai magazzini europei, è gratuita.

