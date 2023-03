Huawei TalkBand B7: finalmente ufficiale la nuova band trasformabile

Nel crescente parco prodotti delle smartband con il passare del tempo abbiamo visto dispositivi sempre più particolari, ma Huawei ha da sempre un marcia in più in questo settore. Dopo aver visto lo smartwatch con cuffie integrate, arriva finalmente Huawei TalkBand B7, la nuova versione della smartband che diventa auricolare.

La smartband diventa un auricolare con Huawei TalkBand B7

Se ne parlava davvero da tantissimo tempo, ma finalmente Huawei TalkBand B7 è realtà: presentata in occasione dell'evento dedicato alla serie P60 e Mate X3, questa smartband offre una possibilità unica nel suo genere, ovvero quella di trasformarsi da dispositivo wearable a auricolare per chiamate e ascolto di musica.

Huawei TalkBand B7 è sottile 12.5 millimetri ed è dotata di un display flessibile da 1.53″ e 326 PPI di definizione. Come specificato in precedenza, il corpo della smartband si stacca dall'alloggiamento nel cinturino per svelare la parte auricolare in soffice silicone. Il dispositivo è alimentato dal chipset Kirin A1 ed utilizza la connessione Bluetooth 5.2 per evitare interruzioni di segnale.

La batteria utilizza la ricarica veloce 3C che è in grado di fornire 4 ore di autonomia dopo solo 10 minuti di carica. L'autonomia complessiva, dichiarata da Huawei, è di circa 3 giorni. Ovviamente, la smartband è dotata anche di microfono con cancellazione del rumore 3A, che migliora la qualità delle chiamate in uscita.

Huawei TalkBand B7 è disponibile in Cina in due varianti: una con cinturino in gomma ed una con cinturino in pelle. La prima arriva sul mercato ad un prezzo di circa 135€ (999 yuan), la seconda invece a circa 162€ (1199 yuan).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il