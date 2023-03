Huawei P60, Pro e Art ufficiali: nuovo look e fotocamera da record

Dopo la pausa nel 2022, questo è l'anno di debutto per Huawei P60, P60 Pro e P60 Art. Non è ufficialmente dato sapere perché la serie top di Huawei non sia stata rinnovata lo scorso anno, ma tutto sembra puntare in direzione del ban americano, le cui conseguenze stanno limitando la produzione della compagnia cinese. Allo stesso tempo, Huawei è tornata alla strategia dei tre top di gamma annuali (dopo i soli P50 e P50 Pro), perciò vediamo come cambiano.

Huawei P60, P60 Pro e P60 Art ufficiali: tutte le novità

Design e display

La serie Huawei P60 è composta da linee estetiche diverse da P50, con un rinnovato modulo fotografico che mette ben in evidenza il comparto multimediale; sempre in alto a sinistra, è formato da una sezione circolare per la fotocamera primaria con sopra e sotto fotocamere più piccole. Nel caso della variante Art, le forme sono ancora più sinuose e ricordano quelle di un ciottolo.

La serie P60 è certificata IP68 ed è disponibile in quattro colorazioni anti-impronte: Emerald Green, Feather Sand Purple, Feather Sand Black e Rococo White; quest'ultima ricrea un effetto madre-perla sul posteriore, grazie anche all'agiunta di polvere minerale alla tinta adottata. Su tutti e tre i modelli, lo schermo quad-curved è un nuovo pannello LTPO da 6,67″ 2K (2.700 x 1.220 pixel); ha refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz con consumi migliorati del 29%, PWM Dimming a 1.920 Hz, e supporto DCI-P3, HDR-P3 e HDR Vivid. Oltre a essere dotato di vetro protettivo Kunlun (Pro e Art), è il primo pannello Huawei X-True con doppia certificazione di precisione cromatica dell'ente TÜV Rheinland.

Caratteristiche e specifiche

Le limitazioni del ban americano fanno sì che ancora una volta la serie Huawei P60 sia priva di connettività 5G, nonostante l'utilizzo dello Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Non il chip più moderno ma comunque un passo avanti rispetto all'888, cioè una soluzione TSMC a 4 nm con CPU octa-core Kryo fino a 3,2 GHz e GPU Adreno 730. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.100 mAh (P60) e 4.880 mAh (Pro e Art)con ricarica rapida SuperCharge aumentata da 66W a 88W (50% in 10 minuti) e wireless 50W (Pro e Art) anche inversa a 7.5W. Per il modello Art arriva a 5.100 mAh grazie all'utilizzo di nuovi materiali “silicon-carbon” come avvenuto su Honor Magic 5 Pro.

Manca il modem 5G, ma c'è il supporto alla comunicazione satellitare 2nd Gen con SMS bidirezionali, adesso in grado non soltanto di ricevere ma anche di inviare messaggi; il resto delle specifiche include dual SIM 4G, Bluetooth 5.1, USB-C 3.1, NFC, speaker stereo e HarmonyOS 3.1.

Fotocamera

Chiaramente molta dell'attenzione che gravita attorno alla serie P60 è relativa al comparto fotografico XMAGE. Pur non adottando i più evoluti sensori da 1″, la serie P60 punta a offrire la fotocamera più performante in fase notturna, e lo fa con un sensore RYYB da 48 MP con OIS che vanta apertura variabile a 10 step con un'escursione pari a f/1.4-4.0, la stessa di Mate 50 Pro; inoltre, sono state utilizzate lenti ad alta trasmittanza e un nuovo motore di texture AI Huawei XD Fusion Pro per una resa ottimale con poca luce.

L'altra grande novità è rappresentata dal teleobiettivo periscopiale 5X, che per la prima volta ha un'apertura focale f/2.1, la più luminosa mai vista su uno zoom del genere. È un sensore RYYB da 12 MP (P60 e Pro)/48 MP (Art) stabilizzato otticamente che, tramite interpolazione software, arriva a uno zoom 100X su P60 e 200X su Pro e Art, mai visto prima su uno smartphone. Infine, c'è un ultra-grandangolare (anch'esso con matrice RYYB) da 13 MP f/2.2 e da 40 MP su P60 Art, una selfie camera sempre da 13 MP e ci sono anche autofocus laser e sensore multi-spettro a 10 canali per migliorare bilanciamento del bianco e fedeltà cromatica.

Prezzo e data d'uscita

Ecco i prezzi di vendita della serie P60 in Cina:

Huawei P60 128 GB: 4.488 yuan ( 600€ ) 256 GB: 4.988 yuan ( 670€ ) 512 GB: 5.988 yuan ( 800€ )

Huawei P60 Pro 256 GB: 6.988 yuan ( 940€ ) 512 GB: 7.988 yuan ( 1.070€ )

Huawei P60 Art 512 GB: 8.988 yuan ( 1.200€ ) 1 TB: 10.988 yuan ( 1.480€ )



Per il momento non ci sono informazioni sulla loro disponibilità sul mercato Global.

