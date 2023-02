Honor Magic 5 Pro Global ha una batteria peggiore della versione China

Subito dopo essere stato presentato, Honor Magic 5 Pro ha attirato su di sé le attenzioni di molti conquistando la prima posizione DxOMark per display e fotocamera, riuscirà a fare lo stesso con la batteria? Certo è che c'è riuscito il modello Lite, ma anche il modello Pro ha il suo asso nella manica, cioè una batteria da ben 5.450 mAh nonché la prima al mondo a vantare la tecnologia silicon-carbon.

Honor Magic 5 Pro ha la prima batteria “silicon-carbon” al mondo, ma solo in Cina

Quella presentata dal CEO George Zhao sul palco del MWC 2023 è la prima batteria silicon-carbon del settore, montata a bordo di Honor Magic 5 Pro. L'utilizzo e la combinazione di questi materiali fa sì che la batteria goda di una densità energitica aumentata del 12,8% rispetto alle classiche batterie al litio. Inoltre, questa nuova tecnologia fa sì che a bassa tensione (sotto i 3.5V) questo tipo di batterie possano garantire una capacità migliorata del 240%.

A questo punto, però, qualcuno potrebbe notare qualcosa di strano: nella scheda tecnica, Honor Magic 5 Pro ha una batteria da 5.100 mAh, perciò da dove saltano fuori questi 5.450 mAh? Per far chiarezza, ho controllato il sito Global e quello cinese ed ecco che salta fuori che la versione Global del top di gamma Honor ha una 5.100 mAh mentre quella cinese una 5.450 mAh.

Sembrerebbe quindi che il modello cinese di Honor Magic 5 Pro abbia questa nuova tipologia di batteria, che può infatti garantire una densità maggiore, rispetto al modello europeo. In verità, anche sul sito cinese la batteria è indicata come “ai polimeri di litio”, perciò resta un alone di mistero sul perché ci sia questa differenza, per quanto non drastica (350 mAh equivaldono a una differenza di circa il 7%).

