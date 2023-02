Snapchat lancia My AI, il suo chatbot basato su intelligenza artificiale: ecco a cosa servirà

Era questione di tempo prima che le grandi aziende tecnologiche iniziassero a offrire funzionalità chatbot AI all'interno dei propri servizi. E quando parliamo di chatbot non possiamo non alludere a ChatGPT, il vero e proprio protagonista del mondo della tecnologia degli ultimi mesi, una Intelligenza Artificiale di tipo colloquiale con cui è possibile interagire per ricevere risposte dettagliate alle proprie domande. Tra queste aziende c'è anche Snapchat, che lancerà presto il chatbot My AI.

Snapchat lancerà presto il suo chatbot basato su ChatGPT

Sono già molte le aziende che stanno cavalcando l'onda del successo riscosso dai chatbot AI, integrando queste potenti tecnologie all'interno dei propri servizi. Esempi sono i motori di ricerca come Opera, Bing e Microsoft Edge, che hanno di recente integrato ChatGPT per perfezionare la ricerca su Internet e la fruizione dei suoi contenuti.

Presto, anche Snapchat lancerà il suo chatbot AI basato su ChatGPT e si chiamerà My AI. Ma a cosa servirà questo nuovo chatbot? Semplicemente, sarà un contatto virtuale con il quale sarà possibile conversare, proprio come si farebbe con un amico o un parente. Sarà possibile chiedergli qualsiasi cosa e di fornire le informazioni che ci interessano. In altre parole, è proprio ChatGPT ma è su Snapchat, ma con le dovute limitazioni.

Nel rispetto delle linee guida di Snapchat, infatti, My AI non potrà fornire risposte a domande o conversazioni che implicano contenuti sessuali, violenti o in qualche modo dannosi. Questo chatbot avrà una propria immagine di profilo e la sua conversazione verrà fissata in alto nella schermata delle chat dell'app.

Inizialmente, tuttavia, My AI farà parte dei vantaggi esclusivi di Snapchat+, il piano a pagamento che offre accesso immediato alle nuove funzionalità, per poi arrivare per tutti in un secondo momento.

