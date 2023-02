Microsoft lancia i nuovi Edge e Bing con ChatGPT integrato

Con un evento tenutosi nelle scorse ore, Microsoft ha presenta alla stampa specializzata le nuove versioni del motore di ricerca Bing e del browser web Edge, che integreranno finalmente anche ChatGPT, dopo il susseguirsi dei rumor delle scorse settimane. Anche voi potete provare le nuove funzioni, ma sarà necessaria prima l'iscrizione ad una lista d'attesa.

In futuro è l'IA: Microsoft aggiorna Edge e Bing con l'integrazione di ChatGPT

La rivoluzione che Microsoft attendeva per provare a spodestare Google nel dominio dei motori di ricerca sembra essere finalmente arrivata, con la presentazioni di due prodotti cardine che guideranno il futuro dell'azienda di Redmond. Il nuovo browser web Edge e il motore di ricerca Bing da oggi sono alimentati da GPT 3.5, una versione potenziata del modello di linguaggio di ChatGPT.

Questa nuova integrazione permetterà al motore di ricerca di Microsoft di restituire risultati colloquiali tramite un bot con cui gli utenti potranno chattare per perfezionare la propria ricerca sul web. Il nuovo Edge, inoltre, permetterà un accesso semplificato al nuovo bot di Bing, integrandolo direttamente nel broswer.

La sostanziale differenza rispetto a ChatGPT, per il momento, sembra essere l'accesso ad una conoscenza più aggiornata (probabilmente in tempo reale, ma questo non è stato ancora chiarito) e la citazioni delle fonti nelle varie risposte. Nei test che abbiamo effettuato, per esempio, Bing ha restituito la fonte per la ricetta utilizzata in una determinata preparazione.

Anche voi potete provare l'integrazione di ChatGPT con Bing, ma prima dovrete iscrivervi ad una lista d'attesa che potrete scalare più rapidamente utilizzando l'ecosistema di Microsoft. Per iscrivervi non dovrete far altro che collegarvi al sito ufficiale e seguire le indicazioni.

L'annuncio di Microsoft è arrivato in seguito ad un lancio a sorpresa di Google Bard, il primo vero rivale di ChatGPT sviluppato dall'azienda di Mountain View che presto verrà integrato anche nei risultati di ricerca.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il