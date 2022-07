Dopo Telegram Premium arriva Snapchat+: che cos’è, come funziona e quanto costa

Dopo una fase di test iniziale, anche Snapchat ha lanciato il suo piano di abbonamento a pagamento. Si chiama Snapchat+ e come altri servizi per i quali è previsto il versamento di una somma in denaro, offre accesso a funzionalità aggiuntive ed esclusive. Pronti a scoprire tutto, ma proprio tutto sul nuovo servizio? In questo articolo vi spieghiamo cos'è, come funziona, quanto costa e quando esce Snapchat+.

Snapchat+: tutte le novità del servizio a pagamento dell'app

Che cos'è Snapchat+

Snapchat+ è il nuovo piano di abbonamento che offre accesso a una serie di funzionalità esclusive (similmente a Telegram Premium), pensato in particolar modo per coloro che trascorrono la maggior parte del tempo a comunicare con gli amici su Snapchat. Alcune delle novità già disponibili al momento del rilascio includono la possibilità di cambiare l'icona dell'app e di vedere quali persone hanno visto più di una volta le stories condivise – ma di questo ne parleremo meglio tra un po'.

Oltre ciò, chi sceglierà di abbonarsi a questo nuovo programma, potrà accedere in anticipo a funzionalità nuove e/o sperimentali in attesa che queste debuttino poi per tutti gli utenti dell'app, anche se non è ancora chiaro come Snapchat intenda differenziare le funzionalità destinate ai beta tester rispetto quelle rilasciate per gli abbonati.

Ciò che è certo è che Snapchat+ sia un servizio ancora in via di sviluppo e che avrà molto più da offrire in futuro, man mano che il team rilascerà nuove funzioni e aggiornamenti.

Come funziona Snapchat+

Snapchat+ è un piano di abbonamento opzionale. Ciò significa che spetterà ai singoli utenti stabilire se attivare o meno l'abbonamento, sapendo di poter continuare a beneficiare di tutte quelle funzionalità già previste dalla versione free dell'app.

Per attivare l'abbonamento basterà cliccare sulla voce “Snapchat+” che apparirà nella propria schermata profilo e sbloccheranno in questo modo una serie di funzionalità aggiuntive ed esclusive. Al momento attuale, il servizio offre le seguenti funzionalità:

Nuove icone e stili esclusivi dell'app;

e stili esclusivi dell'app; Pin BFF #1 , ovvero la possibilità di appuntare un amico come miglior amico numero 1 e di conseguenza far apparire la sua chat in cima a tutte le conversazioni;

, ovvero la possibilità di appuntare un amico come miglior amico numero 1 e di conseguenza far apparire la sua chat in cima a tutte le conversazioni; Possibilità di vedere chi ha rivisto la propria Storia;

la propria Storia; Una funzione che permette di scoprire dove si sono diretti gli amici che si sono spostati di recente.

Quest'ultima, però, è disponibile solamente se gli amici hanno accettato di condividere la loro posizione. Queste sono tutte le novità che al momento Snapchat+ sta offrendo: nel caso in cui ne verranno aggiunte di nuove, provvederemo ad aggiornare la lista.

Quanto costa e quando esce Snapchat+?

Snapchat+ è stato reso disponibile negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti al prezzo di 3,99$ al mese.

Il team della piattaforma ha annunciato che il nuovo piano di abbonamento arriverà in futuro anche in altri mercati, senza però specificare né quali né quando. Non appena avremo dettagli su di un eventuale lancio di Snapchat+ in Italia, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le informazioni utili.

