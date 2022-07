OnePlus lancerà un 10RT? Intanto spunta una certificazione

Per i fan di OnePlus l'obiettivo più prossimo è conoscere il nuovo 10T, di cui si sa ormai sempre di più, ma pare che non sia esclusa la possibilità di vedere anche un possibile OnePlus 10RT. Il presunto top-mid range sarebbe spuntato in una certificazione, che apre a molti scenari interessanti.

OnePlus 10RT certificato? Come potrebbe essere?

Il leak sul presunto OnePlus 10RT arriva da un'indiscrezione congiunta tra 91Mobiles e Mukul Sharma, che ci mostrano la certificazione di uno smartphone con numero modello CPH2413 che, di per sé, vuol dire poco se non fosse che Sharma ha elencato alcune specifiche tecniche dato che sembra che questo smartphone sia già in fase di test interni.

Anzitutto, sembra esserci un display AMOLED a 120 Hz, un possibile chipset Qualcomm Snapdragon 888+ (che in effetti manca in OnePlus), fino a 12 GB RAM e 256 GB di storage, fino ad arrivare ad un trittico di fotocamere che sembra possano essere da 50 + 8 + 2 MP, coadiuvati da una selfie camera da 16 MP. Per il software, sarebbe confermata OxygenOS 12 basata su Android 12.

Queste indiscrezioni restano tali fino a conferma ufficiale, anche perché anzitutto è da confermare lo smartphone stesso, quindi sono da prendere con le pinze. Certo però, che non ci dispiacerebbe vedere un trio del genere da parte di un marchio che punta a mantenere una certa qualità e credibilità, come è stato circa un anno fa con OnePlus 9RT, che abbiamo anche recensito.

