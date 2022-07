vivo T2 torna a farsi sentire: nuova certificazione, a quando il lancio?

Sul finire del 2021, vivo ha inaugurato una nuova serie di smartphone, nello specifico la serie T, che presto vedrà una seconda edizione con il modello T2. Questo smartphone sembra essere un deciso upgrade di T1 e T1x, alzando l'asticella delle specifiche tecniche.

Aggiornamento 01/07: vivo T2 torna a farsi vedere sul web con un'importante certificazione che lo avvicina anche al mercato Global. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

vivo T2 in dirittura d'arrivo: tutto ciò che sappiamo finora

Design, display e specifiche tecniche

Come si presenta dunque il prossimo vivo T2? Di questo smartphone possiamo dire che assume le sembianze, in maniera quasi spudorata, di un rebrand di iQOO Neo 6 SE, lanciato da poco e che ora ritrova un esatto gemello progettato dalla casa madre. Passando dal display, il passo sembra cambiare in maniera abbastanza netta, visto che il modello T2 troverebbe un AMOLED E4 flat con refresh rate a 120 Hz, sebbene non si conosca ancora la diagonale.

E per quanto riguarda le specifiche tecniche? Partendo dal chipset, vivo ha confermato che sarà lo Snapdragon 870 a muovere il T2, ma secondo il leaker Bald Panda dovrebbe essere in versione Enhanced, sebbene non si trovino riscontri in merito. In ogni caso, anche questa è un'assonanza con il gemello iQOO.

E sempre come sul Neo 6 SE, per T2 troveremo una ricarica a 80W, che segna già un record per la serie T che si è elevata tantissimo rispetto alla prima generazione. Lato fotocamera, i teaser ci restituiscono un trittico di sensori con OIS e sensore principale da 64 MP, mentre la selfie camera è racchiusa in un punch-hole, dove ci sarebbe un sensore da 16 MP.

vivo T2x è ufficiale: mid-range tutto prestazioni

Nel frattempo, vivo ha lanciato in sordina T2x, versione “minore” di questa serie, che si distingue per un refresh rate a 144 Hz, un Dimensity 1300 ed una batteria da 6.000 mAh. Per saperne di più, vi lasciamo l'articolo dedicato.

vivo T2 e T2x – Possibile prezzo e data di uscita

Il nuovo vivo T2 doveva essere presentato sul mercato il 23 maggio 2022, ma il brand ha poi posticipato l'uscita al 6 giugno 2022, per motivi non ben precisati. Arrivati a quella data, vivo ha ulteriormente rimandato lo smartphone a data da destinarsi e da lì, non si è più parlato del T2.

Salvo nelle ultime ore, dove la certificazione Google Play Console sembra riavvicinarlo all'uscita, che però ad oggi non ha una data. La certificazione è importante sia per accendere le speranze di presentazione, sia in chiave Global, che quindi potrebbe vedere un suo T2 in arrivo. Che sia la volta buona?

Parlando di costi, il prezzo a cui potrebbe arrivare, considerando quanto visto con il T1 cinese, sarebbe in un range tra i 300 e i 350€, anche per andare in pari proprio con iQOO. Non ci resta dunque che attendere la data indicata per saperne di più.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il