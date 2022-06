Telegram Premium: che cos’è, come funziona e quanto costa

Telegram, sin dal 2013, ha mostrato potenzialità che lo rendevano qualcosa di più di un'applicazione di messaggistica, tanto che presto si dovrebbe passare ad un next step veramente importante. Stiamo parlando di Telegram Premium, un abbonamento che permette una serie di opzioni non ottenibili con un account base e di cui vi spieghiamo che cos'è, come funziona e soprattutto quanto costa. Al momento il servizio non è ancora disponibile, ma sono già trapelate un bel po' di indiscrezioni che ci offrono una panoramica abbastanza chiara di quello che ci aspetta.

Aggiornamento 07/06: un nuovo leak mostra tutte le funzionalità che saranno disponibili con il futuro servizio Telegram Premium. Trovate i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Telegram Premium: tutte le novità del servizio a pagamento dell'app

Che cos'è Telegram Premium

Prima di capire i costi, bisogna prima capire che cos'è Telegram Premium. Stiamo parlando di un abbonamento, quindi un servizio a pagamento, che come anticipato ci permetterà di ottenere novità non presenti in un piano base gratuito.

Da ciò che se ne trae dai primi leak, ottenuti grazie all'insider Alessandro Paluzzi, possiamo vedere come grazie a Premium sia possibile ottenere contenuti esclusivi, che per il momento sono prodotti non affini a usi professionali ma più mirati allo svago; immaginiamo che, essendo in fase di test, le altre feature siano ancora tutte da scoprire.

Sempre grazie alle informazioni estrapolate, vediamo come cambia la schermata di Telegram. Se adesso recita “Telegram è gratis per sempre. Nessuna pubblicità. Nessun canone di abbonamento.“, la stessa schermata reciterà “Telegram offre spazio di archiviazione cloud illimitato gratuito per chat e contenuti multimediali.“.

Come funziona Telegram Premium

Premesso cosa sia o cosa potrà essere Telegram Premium, spieghiamo come funziona o come possa funzionare il servizio a pagamento dell'app di Pavel Durov. Sempre dai leak e dai primi test del server, otteniamo quelle che sono le prime feature del servizio. Sappiamo che sarà possibile scaricare sticker esclusivi dell'abbonamento, ma anche reaction aggiuntive e, come cita l'applicazione, molto altro. Ed ora ecco arrivale tante nuove indiscrezioni, che sembrano confermare quasi tutte le nuove funzionalità incluse nell'abbonamento. Le novità arrivano direttamente dalla Closed Beta per dispositivi iOS e ovviamente le cose potrebbero cambiare in corso d'opera.

Quali sono le novità?

Per prima cosa nelle impostazioni dell'app è possibile notare la voce Telegram Premium: da qui si può attivare l'abbonamento, il quale avrà un costo mensile, e sono illustrate tutte le novità. Per amor di precisione vi segnaliamo tutte le funzione in un pratico elenco.

Limiti raddoppiati : tutti i limiti vengono raddoppiati. Gli utenti premium potranno unirsi a 1000 canali, il limite delle cartelle aumenta a 20, è possibile bloccare fino a 10 canali/chat, possono essere presenti fino a 4 account e così via.

: tutti i limiti vengono raddoppiati. Gli utenti premium potranno unirsi a 1000 canali, il limite delle cartelle aumenta a 20, è possibile bloccare fino a 10 canali/chat, possono essere presenti fino a 4 account e così via. Limite di upload aumentato : il limite per caricare/inviare documenti e file passa dai 2 GB attuali al doppio, ossia 4 GB.

: il limite per caricare/inviare documenti e file passa dai 2 GB attuali al doppio, ossia 4 GB. Velocità di download aumentata : non ci sono limiti nel download di file multimediali e documenti.

: non ci sono limiti nel download di file multimediali e documenti. Nessuna pubblicità : si è parlato tanto dell'arrivo della pubblicità in Telegram ma ora sappiamo che gli utenti premium potranno disattivarla.

: si è parlato tanto dell'arrivo della pubblicità in Telegram ma ora sappiamo che gli utenti premium potranno disattivarla. Funzione Voice-to-Text : con questa feature non sarà più necessario ascoltare i messaggi vocali, i quali verranno trascritti tramite intelligenza artificiale.

: con questa feature non sarà più necessario ascoltare i messaggi vocali, i quali verranno trascritti tramite intelligenza artificiale. Reazioni e stickers esclusivi .

. Strumenti avanzati di gestione delle chat.

Badge del profilo speciale, dedicato agli utenti premium.

Al momento queste sono tutte le funzionalità confermate: resta da vedere se ci saranno ulteriori aggiunte quando il servizio sarà disponibile per tutti.

Quanto costa e quando esce Telegram Premium?

Beta Test Telegram

La domanda che più preme chi utilizza Telegram è sicuramente quanto costa o costerà il servizio Premium dell'applicazione. Purtroppo, essendo ancora in una fase dove sono i leak a farla da padrone, non conosciamo purtroppo i costi dell'abbonamento. Così come non conosciamo il prezzo, non sappiamo nemmeno quando esce Telegram Premium, ma ce ne si può fare un'idea. Infatti, considerando che siamo già in fase di test e qualcosa di concreto c'è, possiamo aspettarci che Telegram possa introdurre l'abbonamento nel corso dei prossimi mesi (magari durante l'estate). Chiaramente si tratta solo di un'ipotesi e bisognerà attendere una conferma ufficiale.

