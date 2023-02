La fotocamera di Xiaomi diventa “magica” grazie all’accordo con Google

Da quando ha chiuso i battenti del proprio servizio di sincronizzazione, gli smartphone Xiaomi hanno beneficiato dell'integrazione con Google Foto, e a breve faranno lo stesso anche con Google One. Come tutti i produttori cinesi, anche Xiaomi è divisa fra software cinese e occidentale, dovendo da un lato coltivare i propri servizi MIUI e dall'altro sposare l'ecosistema Google, che è invece bannato in Cina. Da questa situazione ambivalente è comunque nata una nuova partnership in occasione del lancio di Xiaomi 13 e 13 Pro al MWC 2023 di Barcellona.

Xiaomi e Google, i prossimi smartphone avranno Google One (e la Gomma Magica)

Al fine di far diventare la Galleria della MIUI ancora più completa, con Xiaomi 13 e 13 Pro verrà data la possibilità agli acquirenti di provare 6 mesi gratuiti del piano massimo di Google One. Questo significa non soltanto 2 TB di spazio d'archiviazione in cloud per i propri file, che siano foto o video, ma anche l'accesso alla tanto apprezzata Gomma Magica (anche conosciuta come Magic Eraser). Da qualche giorno, infatti, Google ha annunciato che questa feature non è più esclusiva della gamma Pixel bensì di tutti gli smartphone di coloro che sono abbonati a Google One (indipendentemente dal piano tariffario scelto).

Ma la notizia più interessante è che Xiaomi ha annunciato che per alcuni dei suoi smartphone futuri verrà incluso il piano Google One da 100 GB; non sono ancora stati dati dettagli specifici, perciò non sappiamo ancora se si tratterà di una prova come per la serie 13 o se Google One sarà gratuito per sempre (anche se pare si tratti della seconda opzione); inoltre, resta da capire per quali modelli sarà offerto.

