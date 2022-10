Xiaomi chiude Gallery Sync: immagini e video passeranno su Google Foto

Anche Xiaomi, come Apple, Google e altri produttori, dispone di un proprio servizio di archiviazione sul cloud per foto, video, contatti e note. Tuttavia, il colosso cinese si starebbe preparando a chiudere Gallery Sync, la funzione del suo servizio che si occupa dell'archiviazione di immagini e video sul cloud. Scopriamo insieme i dettagli.

Xiaomi ritira Gallery Sync, il servizio per l'archiviazione di immagini e video sul cloud

Proprio così. Stando a quanto riportato da diverse fonti, il produttore cinese cesserà il servizio Gallery Sync di Xiaomi Cloud.

Gallery Sync offre fino a 5 GB di spazio di archiviazione gratuito per foto e video. Con la chiusura del servizio, tuttavia, anche gli abbonati a Xiaomi Cloud che pagano una quota mensile per avere accesso a un maggiore spazio di archiviazione sul cloud saranno costretti a migrare su servizi concorrenti. A tal proposito, si dice che Xiaomi annullerà tutti gli abbonamenti Xiaomi Cloud ed emetterà un rimborso completo di quanto speso.

Xiaomi starebbe collaborando con Google per offrire ai suoi utenti la possibilità di trasferire foto e video di Gallery Sync a Google Foto. Per facilitare la migrazione e il backup dei dati il colosso cinese offrirà un modo rapido e diretto per spostare i contenuti su Google Foto: in alternativa, gli utenti potranno scaricare i dati da Xiaomi Cloud sui propri smartphone o PC.

La chiusura di Gallery Sync dovrebbe avvenire entro fine anno, mentre per i mesi successivi (anche se non è ancora chiaro quando, nello specifico) sarà ancora possibile effettuare la migrazione da Xiaomi Cloud a Google Foto. Scaduta questa finestra temporale, non sarà più possibile in alcun modo accedere ai contenuti foto/video di Xiaomi Cloud per trasferirli su di un altro servizio.

Un dettaglio curioso è che gli altri servizi Xiaomi Cloud non sembrano essere coinvolti e dovrebbero continuare a funzionare normalmente.

