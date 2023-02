Xiaomi 13 Pro in promozione su Amazon: risparmia 100€ con il preordine

Presentato al Mobile World Congress 2023 di Barcellona, Xiaomi 13 Pro è finalmente disponibile in Europa dopo aver conquistato il favore del pubblico in madre patria. Questo sarà sicuramente uno degli smartphone più ambiti del 2023, diamo quindi un caloroso benvenuto in Italia al nuovo flagship dell'azienda cinese più famosa al mondo.

Codice sconto Xiaomi 13 Pro: come risparmiare sull'acquisto del nuovo top di gamma

Xiaomi 13 Pro è alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da ben 12 GB di RAM ed una batteria da 4820 mAh con ricarica HyperCharge da 120W. Il punto forte di questo smartphone è sicuramente il comparto fotografico all'avanguardia, grazie anche alla collaborazione con Leica.

Il nuovo smartphone di Xiaomi, infatti, è dotato di una tripla fotocamera 50+50+50 MP f/1.9-2.2-2.0, con sensore Sony IMX989 da 1″. Il modello Pro, inoltre, è dotato di un display AMOLED da 6.36″ con refresh rate da 120 Hz e risoluzione Full HD+.

Xiaomi 13 Pro è disponibile su Amazon in versione 12/256 GB al prezzo di 1299€ invece di 1399,90€, con ben 100€ di sconto sul prezzo di listino. Lo smartphone è disponibile in spedizione gratuita Prime a partire dal 12 marzo, venduto e spedito da Amazon.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il