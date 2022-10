Xiaomi, Google Foto integrato nella galleria della MIUI: è ufficiale

A distanza di pochi giorni dalle voci in merito alla chiusura del servizio Gallary Sync su smartphone Xiaomi, arrivano maggiori dettagli e questa volta tramite un comunicato della compagnia di Lei Jun. Xiaomi ha annunciato che l'app Galleria della MIUI si arricchirà presto con il supporto a Google Foto: il servizio di Big G sarà integrato direttamente all'interno dell'applicazione.

La Galleria della MIUI si arricchisce con il backup su Google Foto: la conferma da Xiaomi

Come anticipato in precedenza, quindi, la compagnia cinese abbandona il supporto alla funzione di sincronizzazione di foto e video presenti nella Galleria della MIUI tramite il servizio Xiaomi Cloud. Tuttavia l'azienda non lascerà di certo a bocca asciutta gli appassionati, favorendo la migrazione su Google Foto.

Il passaggio al servizio di Mountain View, onnipresente a bordo degli smartphone Android, avverrà con un'integrazione (in modo da facilitare il tutto). Quindi l'app Galleria presente nella MIUI riceverà direttamente Google Foto integrato.

All'interno dell'applicazione sarà ben visibile il rimando al servizio di Big G: una volta effettuato l'accesso con l'account Google e forniti i permessi necessari la sincronizzazione sarà conclusa. In questo modo foto e video realizzati con il vostro smartphone Xiaomi saranno presenti nella Galleria ma anche su Foto (archiviati tramite il cloud di Google).

Ma quando arriva questa novità? Il comunicato di Xiaomi svela che la nuova funzionalità inizierà il roll out sui dispositivi esistenti a partire da Singapore, il 24 ottobre, tramite aggiornamento dell'app. Gli altri mercati saranno coinvolti successivamente.

Lo spazio di archiviazione su Google ed il servizio One in prova gratis

Ricordiamo che l'account Google beneficia di uno spazio di archiviazione gratuito di 15 GB (condiviso su GMail, Foto e Drive). Gli utenti che spostano i propri contenuti Mi Cloud su Foto potranno usufruire delle prove di iscrizione gratuita a Google One (3 mesi gratis, l'Italia è compresa nella promo), servizio che permette di ricevere spazio di archiviazione aggiuntivo.

