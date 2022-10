Redmi Note 12 Pro Extreme (Ultra) sarà il nuovo flagship Xiaomi?

Ogni anno c'è una doppia uscita per la serie Note, pertanto il 2022 dovrebbe concludersi con il lancio della nuova serie Redmi Note 12. E come accaduto per l'ampia famiglia Note 11, anche la 12esima edizione della celebre saga Redmi Note dovrebbe comporsi di molteplici modelli. Abbiamo già scoperto l'esistenza del trittico che risponde al nome di Note 12, Note 12 Pro e Note 12 Pro+, ma quello che non ci aspettavamo è che Xiaomi tirasse fuori dal cilindro un inedito Redmi Note 12 Pro Extreme Edition.

Redmi Note 12 Pro Extreme (Ultra) spunta in vendita: cosa aspettarsi dall'inedita variante?

Tutto inizia quando, nelle scorse ore, qualcuno decide di anticipare i tempi e aggiornare il database dei prodotti disponibili in vendita sul celebre store online cinese JingDong aggiungendo la futura serie Redmi Note 12. Non è una dinamica nuova, visto che è già accaduto in passato che gli smartphone Xiaomi (o di altri brand) apparissero nei cataloghi di e-commerce, a volte anche con diverso anticipo. D'altronde non ci vuole un veggente per sapere che esisteranno modelli come Redmi Note 12, 12 Pro e 12 Pro+, trattandosi di nuove edizioni di modelli già esistenti, cioè Note 11, 11 Pro e 11 Pro+.

Da questo “leak”, la vera sorpresa che traspare si chiama Redmi Note 12 Pro Extreme Edition, una variante mai vista prima per gli smartphone Xiaomi. A essere pignoli, però, questa denominazione è già esistita ma soltanto in Cina: per esempio Redmi K50 Extreme Edition, che in occidente è invece conosciuto come Redmi K50 Ultra. Pertanto è plausibile aspettarsi che sui territori Global lo smartphone venga reso pubblico come Redmi Note 12 Pro Ultra, riprendendo così la denominazione adottata per i top di gamma Xiaomi e Redmi.

A questo punto, la vera domanda è: cosa potrebbe avere di Ultra uno smartphone della famiglia Redmi Note? Potremmo aspettarci una dotazione hardware di più alto profilo, sicuramente con schermo AMOLED a 120 Hz, una batteria con ricarica ultra rapida a 210W e una fotocamera da ben 200 MP.

