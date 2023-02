Redmi Note 12/12 Pro/Pro+, A2 e 12C: trapelano i prezzi in Europa

Aggiornamento 27/02: trapelano anche i prezzi di Redmi Note 12 Pro per l'Europa, li trovate nell'articolo.

Il MWC 2023 ha portato con sé Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite, e sono molti gli smartphone che attendono di veder la luce, fra cui Redmi Note 12, Note 12 Pro e Note 12 Pro+, Redmi 12C e Redmi A2. Sembrerebbe soltanto questione di tmepo prima che il sub-brand Redmi possa rilasciare su scala globale questi nuovi modelli, e alcuni leak hanno rivelato a quale prezzo dovrebbe avvenire.

Attendendo Redmi Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+, A2 e 12C: ecco i probabili prezzi

Partiamo dal più piccolo di casa, Redmi A2: secondo le indiscrezioni, il dispositivo sarà disponibile in nero, blu e verde e avrà un prezzo di 112€ in alcuni mercati europei. Per quanto riguarda Redmi 12C, arriverebbe nelle varianti 3/32 GB, 3/64 GB e 4/128 GB al prezzo rispettivamente di 149€, 179€ e 199€. Le colorazioni disponibili potrebbero essere grafite, verde, blu e viola.

Redmi Note 12 potrebbe debuttare in entrambe le versioni 4G e 5G. In ogni caso, i modelli avrebbero 4/128 GB di memoria, verrebbero offerti nelle tonalità verde, grigio e blu: la variante 4G avrebbe un prezzo di 279€, e per quella 5G di 299€.

Redmi Note 12 Pro 5G for Europe:



-8GB+128GB: EUR 369

-8GB+256GB: EUR 399



-Black & Blue color options



-Specs same as Indian variant pic.twitter.com/ULdiqhYyk4 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 25, 2023

Chiudiamo con Redmi Note 12 Pro 5G, il cui prezzo salirebbe a 369€ e 399€ per le due varianti da 8/128 GB e 8/256 GB, mentre per la variante Pro+ si parla di un prezzo di 499€ per il taglio 8/256 GB. Entrambi gli smartphone arriverebbero nelle tonalità nero, bianco e blu.

