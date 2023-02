Redmi A2: tutto quello che sappiamo finora

Xiaomi non è solo top di gamma, ma è un brand che presta grande attenzione anche alla fascia budget. Il prossimo entry level della compagnia di Lei Jun sarà Redmi A2, un dispositivo economico in dirittura d'arrivo in Europa: ecco tutto quello che sappiamo finora su specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato.

Redmi A2: tutto sul prossimo entry level di Xiaomi

Design e display

In termini di design, Redmi A2 non si distingue particolarmente dai precedenti A1 e A1+: ancora una volta abbiamo una dual camera posteriore con uno stile quadrato, mentre la parte frontale presenta un accenno di notch a goccia nella parte superiore. Entrando nel vivo delle caratteristiche, il nuovo A2 – anticipato da un corposo leak – offrirà un display LCD IPS da 6,52″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel).

Il dispositivo sembra non avere un lettore d'impronte digitali: secondo le indiscrezioni sarebbe riservato ad un futuro A2+ (il quale avrà dalla sua anche più memoria).

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di Redmi A2 sarebbero basate su un chipset MediaTek: l'entry level dovrebbe essere il primo smartphone dotato del SoC Helio G36 (octa-core con Cortex-A53 fino a 2,2 GHz). Lato memorie troveremo 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile fino a 512 GB tramite microSD. Il tutto sarà alimentato da un batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica da 10W (tramite un'anacronistica porta micro USB).

Il resto del pacchetto comprende il Wi-Fi, Bluetooth 5.0, il supporto Dual SIM 4G ed un ingresso mini-jack per le cuffie. Assente l'NFC per i pagamenti (si tratta pur sempre di un telefono budget).

Il comparto fotografico dovrebbe fare affidamento su una Dual Camera con un sensore principale da 8 MP; la selfie camera, inserita nel notch a goccia, dovrebbe essere un modulo da 5 MP.

Lato software troveremo Android 13: il dispositivo offre Android Go, quindi un'esperienza completamente stock (seppur alleggerita).

Redmi A2 – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni e peso non specificati

Display LCD con notch a goccia da 6,52″ HD+ (1.600 x 720 pixel)

(1.600 x 720 pixel) SoC MediaTek Helio G36 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core ARM Cortex-A53 fino a 2,2 GHz

GPU PowerVR GE8320 a 680 MHz

GE8320 a 680 MHz 2 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 32 GB di memoria espandibile via microSD fino a 512 GB

di memoria espandibile via microSD fino a 512 GB supporto dual SIM 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, ingresso mini-jack

batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10W

con ricarica a 10W doppia fotocamera posteriore da 8 MP f/2.0 con sensore di profondità

f/2.0 con sensore di profondità fotocamera frontale da 5 MP f/2.2

sistema operativo Android 13 (Android Go)

Redmi A2 – Prezzo e uscita

Al momento Redmi A2 è stato svelato da Expert Germania: il lancio in Europa sarebbe previsto nel corso delle prossime settimane, al prezzo di 96,9€. Il dispositivo sarebbe presente in tre colorazioni: nero, blu e verde.

