Honor Magic 5 Lite è un campione d’autonomia: conquista la vetta di DxOMark

Il nuovo Honor Magic 5 Lite – il primo modello della nuova serie Magic – si è guadagnato un posto nella classifica dei Battery Phone stilata da DxOMark. L'ultimo mid-range del brand cinese è un vero e proprio campione di autonomia e ha conquistato la vetta della classifica con un punteggio di tutto rispetto!

Honor Magic 5 Lite è in cima alla classifica dei migliori smartphone per autonomia su DxOMark

Il recente Honor Magic 5 Lite, fresco di lancio, ha fatto capolino di recente in vari mercati: in Italia il dispositivo non è stato ancora lanciato ufficialmente, ma è già apparso su alcuni store online (con tanto di prezzo e link per l'acquisto). Si tratta di un dispositivo di fascia medio alta, dotato di un design stiloso e buone specifiche. Tra le sue qualità troviamo di certo l'autonomia: secondo DxOMark, Honor Magic 5 Lite è il migliore sulla piazza in fatto di batteria.

L'ultimo arrivato di Honor ha conquistato il primo posto della classifica con un punteggio di 152; precisamente abbiamo 172/126/150 punti, rispettivamente per autonomia, ricarica ed efficienza.

Lo smartphone monta una batteria da 5.100 mAh con tecnologia di ricarica rapida da 40W; la versione testata è equipaggiata con 6/128 GB di memorie mentre il resto delle caratteristiche comprendono uno schermo OLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz ed il chipset Snapdragon 695.

Il motivo per cui si è guadagnato la vetta della classifica di DxOMark è molto semplice: il team riferisce di un'autonomia eccezionale in tutti i casi di utilizzo (chiamate, gaming, streaming di video e musica). Tra i contro, abbiamo un tempo di ricarica leggermente più lungo della media ed alcune imprecisioni nell'indicatore della batteria.

Honor Magic 5 Lite, secondo quanto riportato da DxOMark offrirebbe quasi 2 giorni interi di utilizzo intenso e circa 3 giorni di autonomia con un uso moderato.

Se volete saperne di più sul nuovo modello della serie Magic, ecco il nostro approfondimento dedicato. Il resto della gamma sarà presentato al MWC 2023: ne vedremo sicuramente delle belle!

