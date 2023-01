Honor Magic 5 Lite non ha segreti: scheda tecnica, prezzo e immagini

Oltre ai modelli più avanzati, la serie Magic 5 avrà dalla sua anche una proposta più economica, ovvero Honor Magic 5 Lite. Per il nuovo corso del 2023, la gamma cardine degli smartphone Honor offrirà un ventaglio di prodotti per tutte le tasche, ambendo comunque alla fascia medio/alta del mercato.

Honor Magic 5 Lite praticamente ufficiale: tutto quello che sappiamo

Design e display

Basta osservare qualche secondo Honor Magic 5 Lite per accorgersi che sarà a tutti gli effetti un rebrand di Honor X9a. Questo significa una scocca in vetro e metallo contrassegnata dal modulo fotografico rotondo al centro della sezione posteriore, disponibile in due colorazioni. Sul davanti ci sarà quindi un upgrade rispetto a Magic 4 Lite, passando da uno schermo piatto LCD a uno curvo AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con densità di 395 PPI, refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 800 nits; inoltre, si passerà da un lettore d'impronte laterale a uno integrato sotto al display.

Specifiche tecniche

Sotto al cofano, invece, Honor Magic 5 Lite non dovrebbe stravolgere le carte in tavola: come il suo predecessore, ci sarà nuovamente il Qualcomm Snapdragon 695, SoC a 6 nm con CPU Kryo 660 a 2,2 GHz e GPU Adreno 619, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio d'archiviazione non espandibile. Pur essendo un po' più compatto del modello precedente, Magic 5 Lite vanterà una più ampia batteria da 5.100 mAh ma dotata di ricarica rapida meno potente, scendendo da 66W a 40W.

Il reparto connettività includerà supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1 e NFC (niente mini-jack), mentre il software sarà la Magic UI 6.1 ancora basata su Android 12. Infine, il comparto fotografico sarà composto da una tripla fotocamera da 64+5+2 MP f/1.8-2.2-2.4, con ultra-grandangolare e macro, e da una selfie camera da 16 MP f/2.45.

Prezzo e data d'uscita

Honor Magic 5 Lite non ha ancora una data di presentazione ufficiale, forse ne sapremo di più al MWC 2023, ma i leak parlano di un prezzo pari a 389,90€ per la vendita in Europa.

