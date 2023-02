Honor Magic 5 Lite, manca solo il lancio: trapelano tutti i dettagli

Durante il MWC 2023 ci sarà l'evento Honor dedicato ai nuovi dispositivi di fascia alta, ma ci sarà spazio anche per altre novità. Tra i futuri terminali è molto probabile che avremo anche Honor Magic 5 Lite ed ora arriva il leak definitivo con tutti i dettagli sulle specifiche ed il prezzo in Europa!

Honor Magic 5 Lite tra specifiche e prezzo in Europa: non ha più segreti

In realtà le specifiche di Honor Magic 5 Lite sono già trapelate nei giorni scorsi, ma ora diventano decisamente tangibili. Un noto insider ha pubblicato direttamente quello che sembra essere il foglio delle specifiche ufficiale, arricchendo il tutto con un'anticipazione sul prezzo di vendita.

Il foglio ricalca quanto visto in precedenza, ma aggiunge qualche dettaglio in più. Il medio gamma della serie avrà dalla sua un corpo leggero e compatto (161,6 x 73,9 x 7,9 mm, 175 grammi) ed un ampio schermo OLED curvo da 6,67″ Full HD+. Non mancherà una frequenza di aggiornamento elevata (120 Hz), con un campionamento del tocco di 300 Hz.

Il cuore del terminale sarà lo Snapdragon 695 mentre l'autonomia sarà affidata ad una batteria da 5.100 mAh con ricarica da 40W. Lato software troveremo Android 12 (Magic UI 6.1) mentre il comparto fotografico farà affidamento su un triplo modulo con sensore da 64 MP.

Per il prezzo, si parla di 369€ in Europa (presumibilmente per la versione da 6/128 GB, non è dato di sapere se ci saranno altri tagli).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il