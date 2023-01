Xiaomi lancia in Italia Mi Smart LED Ceiling Light, la plafoniera per un’illuminazione intelligente

Xiaomi ha lanciato anche in Italia la plafoniera Mi Smart LED Ceiling Light, una lampada da soffitto per un'illuminazione comoda e intelligente in tutta la stanza! Ed il prezzo, come sempre, è davvero top.

Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova plafoniera intelligente

Design e specifiche tecniche

Compatta e moderna, la plafoniera Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light si integra perfettamente con una varietà di stili di arredamento, conferendo alla stanza quel tocco di classe in più (grazie anche all'esclusiva finitura in vetro smerigliato), ma rendendo anche il sistema di illuminazione più intelligente.

La lampada può essere controllata sia tramite comandi vocali che attraverso l'app Xiaomi Home. Qui, potete regolare la luminosità e la temperatura del colore, nonché scegliere tra diverse modalità di illuminazione per soddisfare le vostre esigenze e gusti. Ad esempio, di sera è consigliata la modalità luce diurna, che è più luminosa e chiara. Per una luce soffusa, più morbida e confortevole, invece, potete attivare la modalità chiaro di luna.

La temperatura del colore varia da 2700K a 6500K che possono variare tra colorazioni fredde e calde, rendendo questa plafoniera ideale per diverse tipologie di ambienti. A tal proposito, questa lampada è indicata per superfici da 8 a 15 metri quadrati. Oltre ciò, la plafoniera è certificata IP50, per la protezione dalla polvere e dagli insetti.

Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light è dotata anche di un Gateway Bluetooth integrato, per cui può collegarsi e interagire con altri dispositivi domestici Bluetooth. Altro aspetto wow? Se indossate una Smart Band quando andate a letto, la luce si spegnerà automaticamente non appena il fitness tracker che avete al polso rileverà che vi siete addormentati, così voi potete continuare a dormire tranquilli e non vi sveglierete nel cuore della notte dopo esservi ricordati di non aver spento le luci.

Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light – Disponibilità e prezzo

La plafoniera Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light è disponibile in Italia al prezzo di €79,99. Può essere acquistata sia sullo Store ufficiale di Xiaomi che su Amazon (ad un prezzo leggermente più alto). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

