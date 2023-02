Meta lavora ad un nuovo smartwatch Android: ecco le prime immagini

Meta, generalmente conosciuto fino a qualche anno fa come Facebook, sembrerebbe essere tornata a lavoro su un nuovo smartwatch per andare ad arricchire il portfolio di dispositivi connessi al tanto vociferato Metaverso. Secondo le informazioni trapelate in rete in queste ore, le novità riguarderebbero principalmente il sistema operativo e la doppia fotocamera.

Chipset Qualcomm e doppia fotocamera per il nuovo smartwatch di Facebook

Il noto insider Kuba ha pubblicato su Twitter nelle scorse ore le prime immagini del nuovo smartwatch di Meta, dopo che la compagnia guidata da Mark Zuckerberg aveva cancellato il progetto per quello che adesso viene definito lo smartwatch “V1“.

Questa seconda generazione di smartwatch sembrerebbe essere alimentata da un SoC Qualcomm ed una versione personalizzata di Android. Addio quindi a Wear OS, che secondo le indiscrezioni avremmo dovuto trovare in dotazione sulla prima versione di questo smartwatch.

Il design, come possiamo apprezzare nelle immagini trapelate, è rimasto sostanzialmente lo stesso, con lo stesso form-factor “staccabile“. Sul retro troviamo i sensori per il rilevamento delle attività fisiche e i connettori per la ricarica, mentre il fronte è caratterizzata da non una ma ben due fotocamere.

Secondo l'insider, Meta vorrebbe proporre questo smartwatch sul mercato prima dell'arrivo in piena forza del Metaverso, per far abituare gli utenti all'utilizzo di questo tipo di dispositivo. Tuttavia, non sono state condivise informazioni su una possibile data di rilascio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il