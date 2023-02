Honor Magic 5 Lite 5G ufficiale in Italia: il punto di partenza della nuova serie top!

Il MWC 2023 si avvicina e siamo curiosissimi di scoprire le novità in arrivo per Honor. Il brand cinese presenterà la nuova serie Magic 5 e il pieghevole Magic Vs ed oggi arriva un gustoso antipasto che anticipa quello che ci troveremo dinanzi alla fiera di Barcellona. Honor Magic 5 Lite 5G è stato svelato a sorpresa in Italia da alcuni store di elettronica (MediaWorld e Unieuro): andiamo a scoprire prezzo e caratteristiche del nuovo medio gamma tutto stile e potenza!

Honor Magic 5 Lite 5G arriva in Italia: tutto su caratteristiche e prezzo

Partiamo subito col dire che Honor Magic 5 Lite 5G rappresenta un passo avanti importante per la gamma, specialmente in termini di stile. Il dispositivo si posiziona nella fascia media, ma arriva con un look elegantissimo che fa respirare un'atmosfera premium: frontalmente trova spazio uno schermo di grandi dimensioni, un pannello AMOLED dotato di bordi curvi e con un minuscolo foto centrale per la selfie camera (da 16 MP).

Si tratta di un display da 6,67″ Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminoso e stiloso grazie ai bordi Dual Edge (possono piacere o no, ma il tocco di stile che danno è innegabile). Il lettore d'impronte è posizionato sotto lo schermo mentre il retro ospita una fotocamera con layout ad anello.

Ancora una volta troviamo un chipset conosciuto: come il precedente modello (ecco la nostra recensione) abbiamo lo Snapdragon 695, soluzione 5G a 6 nm supportata da 6/128 GB di memorie. La batteria è un'unità da 5.100 mAh con ricarica da 40W.

Non manca il supporto Dual SIM, né l'NFC mentre la fotocamera si basa su un sensore principale da 64 MP affiancato da un modulo ultra-wide ed un obiettivo macro.

Honor Magic 5 Lite 5G arriva in Italia al prezzo di 389,9€ nella sola versione da 6/128 GB, già disponibile all'acquisto da MediaWorld e Unieuro.

